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Рожденные после СССР

Деньги и молодежь: стратегии потребления

GENERIC – People Thinking About Buying Things

Что влияет на финансовые решения молодых людей и в чем разница между родительскими и заработанными деньгами

Экономические приоритеты юных и взрослых обсуждаем с деканом факультета психологии Института общественных наук РАНХиГС Владимиром Спиридоновым, аспирантом-психологом Никитой Логиновым, аккаунт-директором "Текстерры" Юлией Блынской и другими.

Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Эллис.

Первый раз в эфире в воскресенье, 30 июля в пять часов вечера.

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