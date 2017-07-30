Деньги и молодежь: стратегии потребления

Экономические приоритеты юных и взрослых обсуждаем с деканом факультета психологии Института общественных наук РАНХиГС Владимиром Спиридоновым, аспирантом-психологом Никитой Логиновым, аккаунт-директором "Текстерры" Юлией Блынской и другими.

Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Эллис.

Первый раз в эфире в воскресенье, 30 июля в пять часов вечера.