Путин помиловал двух россиянок, осужденных за госизмену

Президент России Владимир Путин помиловал россиянок Марину Джанджгава и Анник Кесян, осужденных за госизмену. Указы опубликованы в субботу на официальном портале правовой информации. Отмечается, что указы вступят в силу в течение десяти дней с момента опубликования. В апреле обе жительницы Сочи, отбывающие наказание за государственную измену, были переведены из колоний в следственный изолятор.



Кесян и Джанджгава были осуждены Краснодарским краевым судом по статье "Госизмена" УК РФ за отправку в 2008 году знакомым в Грузию сообщений о передвижении по железной дороге военной техники в сторону Абхазии. В 2013 году Джанджгава была приговорена к 12 годам лишения свободы, а в 2015 году суд приговорил Кесян к восьми годам колонии. В апреле этого года обе женщины были переведены в следственный изолятор "Лефортово" после того, как президент России Владимир Путин помиловал осужденную по такой же статье другую жительницу Сочи Оксану Севастиди.