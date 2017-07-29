Группа учёных оспорили присвоение первой в РФ учёной степени по теологии

Несколько российских учёных подали в министерство образования и науки апелляцию на первое в России решение о присвоении учёной степени по теологии.

Авторы заявления указывают на ряд нарушений, допущенных при защите диссертации протоиереем Павлом Хондзинским в Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени Кирилла и Мефодия 1 июня 2017 года. Так, по их словам, приказ Минобрнауки, позволяющий присуждать степень "кандидат теологии", вступил в силу уже после защиты. На её момент объединенный совет для защиты диссертаций по теологии мог присуждать степени лишь по историческим наукам и философии. Учёные отмечают, что в заключении диссертационного совета сказано, что Хондзинский стал кандидатом теологии, а в автореферате он назван кандидатом философских наук.

Теология была признана научной специальностью решением президиума Высшей аттестационной комиссии от 12 октября 2015 года. Диссертационный и экспертный советы по теологии были сформированы в 2016 году.