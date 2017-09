Латвийский андеграунд: мир может умереть

Хедлайнер тридцать второго выпуска программы "Музыка на Свободе" – латвийская андеграунд-группа Dzeltenie Pastnieki. Рок-критик Артемий Троицкий выводит рок-н-ролльный проект "Свободы" из летнего отпуска и ищет неожиданные музыкальные решения: прибалтийские исполнители в "Музыке на Свободе" так широко прежде не были представлены.

В годы поздней советской власти латвийская эстрада была в большом почете: неизменный флегматичный Раймонд Паулс во всех "Голубых огоньках", гламурная, совсем европейская Лайма Вайкуле и еще с полдюжины шлягерных звездочек... Однако тогда же, в застойные 80-е годы, в Риге и Лиепае существовала совершенно иная сцена – экспериментальный рок, "новая волна", электронная музыка. Лидером латвийского андеграунда была потрясающая рижская группа под названием, если говорить по-латышски, Dzeltenie Pastnieki, если говорить по-русски, то "Желтые почтальоны".

Во главе ансамбля, созданного в 1979 году, стоял меланхоличный парень по имени Ингус Баушкениекс, сын известного и весьма своеобразного художника. Стиль живописи Аусеклиса Баушкениекса я бы охарактеризовал как "наивный философский футуризм". В музыке "Почтальонов" эти влияния тоже странным образом ощущались. Не сочтите за преувеличение, но из всех советских рок-групп и групп "новой волны" "Желтые почтальоны" были едва ли не самыми оригинальными, самыми творческими, самыми неожиданными. Это была одна из очень немногих групп, которые не столько повторяли западные клише, сколько искали собственные пути на музыкальных просторах. Все их альбомы, в количестве шести или семи штук, переизданы и наверняка имеются в сети. Очень рекомендую.

В конце 1990-х годов "Желтые почтальоны" развалились. Участники группы продолжили заниматься музыкой, но по-разному. Ингус Баушкениекс, лидер группы, с той поры выпустил довольно много сольных альбомов, сохранив фирменное звучание своей группы. Последняя большая работа Баушкениекса называется по-французски – Sentiment et Mélancholie, "Чувственность и меланхолия", это 2015 год. Послушаем с него сейчас трек под названием "Река поднимается вверх".

Помимо того что Ингус записывает собственную музыку – иногда, кстати, в компании со своей супругой, – он еще занялся и продюсированием. Построил себе небольшую студию, оборудовал ее минимально, но очень эффективно, стал записывать другие латвийские группы из числа ему симпатичных. И выпускать их альбомы на компакт-дисках под лейблом собственного имени. Одним из первых клиентов Баушкениекса-продюсера стала группа под названием Dodo, в которую входит Гирт Кокневич, вокал, автор песен; Гунита Гроша, вокал; Андрис Гауйя, гитара и аранжировка, и, соответственно, Ингус Баушкениекс в качестве продюсера и программиста. Dodo записали один-единственный альбом в 2010 году, называется он Pasaule var nomirt, "Мир может умереть". Слушаем с него песню Padauza mūza, "Продажная муза".

Продажная муза группы Dodo в концертном исполнении

Еще один проект, спродюсированный Ингусом Баушкениексом, выпущенный им на его же маленьком лейбле (который так и называется "Издательство ИБ"), – Cafe2. Честно говоря, не знаю даже, группа это или индивидуальный проект, подозреваю, что последнее. В буклете альбома ничего по этому поводу сказано не было. Можно было бы даже предположить, что это сольная инструментальная работа самого Ингуса, но стиль – типичная "космическая" поп-музыка в духе Жана-Мишеля Жарра – совершенно на его ироничный пост-модерн не похож. В любом случае, альбом вышел еще в 2005 году, называется "Прогулка в межзвездном пространстве". Слушаем с него пьесу "Туманность сердца и души".

Может быть, самый интересный из проектов, которые спродюсировал Ингус Баушкениекс, – группа под названием 19 Gadi Pirms Sakuma, "19 лет до начала". В этот недолго просуществовавший коллектив вошли его бывшие товарищи по "Желтым почтальонам", в частности Виестур Слава (гитара и клавишные инструменты) и Илгвар Ришкис (бас-гитара). Плюс вокалистка Ингуна Чернова, вокалистка и клавишница Дайда Мазверсите и трубач Улдис Ванагс. Группа очень элегантная, в традициях новой волны загадочных "Почтальонов". К сожалению, всего один альбом у них вышел; он так и называется – "19 лет до начала". Послушаем с него два трека, сначала композиция Ruhig.

Ruhig – немецкое название. Вообще, если литовская рок-школа всегда тяготела к польской, эстонская – к скандинавской, то латвийская – скорее к немецкой. Вот еще один трек с единственного альбома 19 Gadi Pirms Sakuma.

​Ингус Баушкениекс, чего там говорить, – замечательный музыкант, продюсер, художник звука. Ждем его новых проектов!

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 32):

