Кузнецова: нужно проверить интернат, где дети голыми руками убирали борщевик

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила о необходимости провести проверку Пажгинской школы-инерната в Республике Коми.

Ранее ряд СМИ сообщили, что воспитанникам этого детдома велели убирать голыми руками ядовитое растение борщевик. В результате несколько подростков получили ожоги рук и ног.

Возбуждено уголовное дело по статье и превышении должностных полномочий.

Анна Кузнецова сообщила, что в интернат будет направлена группа сотрудников её аппарата. Она подчеркнула, что никакое трудовое воспитание не может быть сопряжено с потенциальным вредом для здоровья детей.