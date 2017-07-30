Бомбардировщики США совершили полёт над Корейским полуостровом

Два бомбардировщика ВВС США совершили полёт над Корейским полуостровом, чтобы продемонстировать силу КНДР после недавних испытаний ракетного оружия в Северной Корее. 28 июля Пхеньян осуществил испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), которая, по словам властей КНДР, может достигать материковой части США в случае оснащения её ядерным оружием.

По словам американских военных, бомбардировщики B-1B взлетели с авиабазы США в Гуаме и к ним присоединились японские и южнокорейские истребители. Миссия, в ходе которой отрабатывались перехват и построение, продолжалась 10 часов. «Северная Корея по-прежнему является самой неотложной угрозой для региональной стабильности», - заявил генерал Терренс О'Шогнесси, командующий Тихоокеанскими ВВС США. «Если потребуется, мы готовы ответить быстрыми, смертоносными и подавляющими ударами, осуществленными в нужное время и по нашему выбору», - подчеркнул американский генерал.

Одновременно президент США Дональд Трамп в своем Твиттере подверг критике Пекин за то, что тот не смог обуздать своих северокорейских союзников.