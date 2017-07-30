Вице-президент США Пенс посетит Эстонию, Грузию и Черногорию

Вице-президент США Майк Пенс прибудет в воскресенье в Эстонию, с которой он начнет поездку по трем странам, высказывающим озабоченность по поводу намерений России. Белый дом сообщает, что Пенс должен прибыть в Таллин 30 июля и сделает последующие остановки в Грузии и Черногории.

По словам старших должностных лиц администрации США, поездка рассматривается как продолжение визита президента Дональда Трампа в Европу в начале июля. Ранее Трамп сделал остановку в Польше и Германии, чтобы выразить поддержку НАТО, а также провел встречи с президентом России Владимиром Путиным в целях улучшения отношений с Москвой.

В начале своей администрации Трамп расстроил некоторых союзников, когда не смог прямо указать статью 5 договора НАТО, содержащую положение о том, что нападение на одну страну НАТО является нападением на всех членов альянса. Но 6 июля в Варшаве президент США сказал, что Соединенные Штаты стоят "твердо придерживаются" статьи 5 и подверг критикк Россию за ее деятельность в отношении соседей.

Эстония и Черногория являются членами НАТО, а Грузия выражает надежду на присоединение к Североатлантическому союзу. Пенс также выразит поддержку торговле и инвестициям США в этих странахи подчеркнет важность развития правого государства, свободы слова, демократии религиозной терпимости. В Эстонии Пенс встретится с премьер-министром Юрием Ратасом, а также с лидерами Латвии и Литвы.

В Грузии, начиная с 31 июля, Пенс выскажет поддержку США суверенитету и территориальной целостности стран Кавказа. Как известно в 2008 году российская армия вторглась в Грузию и захватила контроль над двумя сепаратистскими регионами Грузии, Южной Осетией и Абхазией. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил 27 июля, что визит Пенса продемонстрирует поддержку Соединенных Штатов его стране. Маргвелашвили сообщил, что грузинская армия начнет учения с США и другими странами-партнерами 30 июля, за день до визита Пенса в Тбилиси. Пенс должен встретиться с войсками США в Грузии.

«Присутствие вице-президента показывает, что речь идет не только о военных учениях, но также свидетельствует о том, что мы объединяем наши ценности, наши цели в области внешней политики и показываем четкое сообщение о том, что мы вместе», - сказал Маргвелашвили.

В ходе последней остановки Пенс будет приветствовать нового члена НАТО Черногорию, которая присоединилась к Североатлантическому союзу в июне. 2 августа он примет участие в саммите Адриатической Хартии в Подгорице. Пенс продемонстрирует приверженность США Западным Балканам и подчеркнет необходимость политических реформ и верховенства закона в регионе. На саммит также прибудут лидеры Албании, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Косова, Македонии, Сербии и Словении.