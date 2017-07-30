В Стамбуле сотни женщин вышли на марш против насилия и ограничений в одежде. Они заявили, что не собираются одеваться более традиционно, молчать и бояться.

По словам протестующих, в Турции участились случаи насилия над женщинами из-за внешнего вида. В июне в Стамбуле избили девушку за то, что она носила шорты во время священного для мусульман месяца Рамадан. К маршу за права женщин присоединились ЛГБТ-активисты и трансгендеры. Месяц назад власти Стамбула не разрешили им провести гей-парад.