В России с размахом отмечают День военно-морского флота

В России отмечают День военно-морского флота. По этому случаю проходят парады в Санкт-Петербурге, Калининграде, Владивостоке, а также в аннексированном Севастополе. Главный парад прошел в Санкт-Петербурге, на нем присутствовал президент России Владимир Путин. В торжествах приняли участие около 50 кораблей и подводных лодок, более 40 самолетов и вертолетов, свыше 5 тысяч моряков.

Впервые за всю историю военно-морских парадов в Петербурге в нем участвовали моряки Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

Зрители увидели тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", самую большую в мире атомную подводную лодку "Дмитрий Донской", ряд новейших кораблей ВМФ - десантный "Иван Грен", фрегат "Адмирал Макаров", субмарины "Великий Новгород" и "Владикавказ". В празднике участвуют корабли из Китая - эсминец "Хэфэй", фрегат "Юньчэн".

Парад в честь Дня Военно-морского флота прошел в сирийском Тартусе, где расположен пункт материально-технического обеспечения российских кораблей.