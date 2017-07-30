В Нижневартовске в драке со стрельбой ранены предположительно три чеченца

В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) - по данным некоторых источников - 3 человека получили ранения в столкновении с группой неизвестных. Два пострадавших - в реанимации. Очевидцы говорят, что драка была со стрельбой и что раненых отвезли в больницу.

Об этом сообщает ресурс региональных новостей "Блокнот" и сайт nv86. В сети выложена и видеозапись случившегося.

Житель Моздока (Северная Осетия-Алания) Юни Успанов написал в фейсбуке, что пострадавшие - чеченцы, а напали на них якобы переодетые бойцы ОМОНа. Успанов написал, что нападавших задержала полиция, но уже вечером их отпустили. Позже он удалил пост, объяснив, что получил слишком много оскорбительных комментариев.

"Блокнот.ру" разместил скриншот записи Успанова.