Убивший трёх иностранных туристок в Хургаде хотел вступить в "ИГ"

Египтянин, убивший трёх иностранных туристов в Хургаде, пытался вступить в экстремистскую группировку "Исламское государство" ("ИГ", запрещена в России).

Об этом сообщают 30 июля агентства со ссылкой на полицию и спецслужбы.

Предполагают, что ему предъявят обвинение в терроризме.

Власти пока не комментируют эту информацию.

Жертвами нападения вооружённого ножом мужчины 14 июля стали две туристки из Германии и гражданка Чехии. Ещё трое туристов получили ранения. Нападавшего задержали работники гостиницы и передали полиции.