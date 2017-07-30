Убивший трёх иностранных туристок в Хургаде хотел вступить в "ИГ"

Египтянин, убивший трёх иностранных туристов в Хургаде, пытался вступить в экстремистскую группировку "Исламское государство" ("ИГ", запрещена в России).
Об этом сообщают 30 июля агентства со ссылкой на полицию и спецслужбы.
Предполагают, что ему предъявят обвинение в терроризме.
Власти пока не комментируют эту информацию.
Жертвами нападения вооружённого ножом мужчины 14 июля стали две туристки из Германии и гражданка Чехии. Ещё трое туристов получили ранения. Нападавшего задержали работники гостиницы и передали полиции.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.