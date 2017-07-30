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В Венесуэле проходят выборы в "Конституционную ассамблею"

Выборы в "Конституционную ассамблею" Венесуэлы (Каракас, 30 июля 2017 г.)

В Венесуэле проходят выборы в так называемую "Конституционную ассамблею".

На улицах столицы Каракаса и других городов продолжаются беспорядки, вызванные масштабным социально-экономическим кризисом.

Оппозиция сообщила, что в городе Кумана застрелен кандидат в новое учредительное собрание, лидер регионального отделения молодёжной оппозиционной партии Рикардо Кампос. В городе Сьюдад-Боливар в своём доме убит местный кандидат в "Конституционную ассамблею", 39-летний адвокат.

Таким образом число жертв число жертв уличных беспорядков и столкновений демонстрантов с полицией, продолжающихся 4 месяца, превысило 110.

Оппозиция и активисты протестуют против намерения президента Николаса Мадуро посредством нового "учредительного собрания" избавиться от оппозиционного парламента и получить фактически неограниченную власть. Они требуют восстановить политические свободы и фундаментальные права человека, а также обеспечить население продуктами питания и медикаментами, которых остро не хватает.

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