Путин: персонал дипмиссий США в России сокращается на 755 человек

Президент России Владимир Путин заявил, что персонал американских дипломатических миссий в России сокращается на 755 человек. Штат миссий будет составлять 455 человек - столько же, сколько работают в российских дипмиссиях в США.

В интервью телеведущему Владимиру Соловьёву президент сообщил, что речь идёт и о дипломатах и о технических сотрудниках. По словам Путина, это решение МИД он санкционировал лично - в ответ на ужесточение антироссийских санкций Конгрессом США.

Путин сказал, что пока не считает нужным вводить дополнительные ограничительные меры в отношении США, поскольку это может "навредить "развитию международных отношений" в целом.

Путин выразил мнение, что двусторонние отношения изменятся к лучшему нескоро, но в то же время отметил необходимость продолжать сотрудничество на международной арене - в таких сферах, как борьба с распространением оружия массового поражения и терроризмом. Российский лидер подчеркнул позитивные результаты взаимодействия Москвы и Вашингтона в деле урегулирования сирийского конфликта.