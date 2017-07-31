США о Северной Корее: время разговоров прошло

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в состоявшемся в понедельник телефонном разговоре пришли к согласию о необходимости предпринять дополнительные шаги к сдерживанию ракетно-ядерных мероприятий Северной Кореи. Премьер-министр выразил мнение, что и Россия должна играть более активную роль в стабилизации обстановки на Корейском полуострове.

За несколько часов до консультаций первых лиц глава делегации США при ООН Никки Хейли заявила, что "время разговоров о Северной Корее прошло". По словам американского дипломата, "в свете испытания КНДР межконтинентальной баллистической ракеты Китаю надо решить, поддержит ли он реальное ужесточение санкций Совбеза в отношении Пхеньяна. Очередная резолюция СБ, не усиливающая международное давление на Северную Корею, ценности не имеет".

"О дополнительных мерах против КНДР должны подумать также Южная Корея и Япония", – добавила Хейли.

Президент Трамп оставил в запись в "Твиттере", что он "крайне разочарован" отсутствием помощи со стороны Китая в деле сдерживания Северной Кореи и что "спускать это Китаю" он более не намерен.

Пекин через печатный орган ЦК КПК ответил Трампу, что "если военные угрозы США и Южной Кореи не в состоянии сдержать ракетно-ядерные мероприятия КНДР, то как Китай это может сделать за счет экономических санкций?".