Госдеп сожалеет о решении России сократить число дипломатов США

Госдепартамент США сожалеет о решении Москвы сократить число сотрудников американской дипломатической миссии в России. В заявлении внешнеполитического ведомства США отмечается, что эти действия неоправданны, сообщает информационное агентство Associated Press. Госдепартамент намерен оценить влияние ограничений и проработать ответные меры.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что под сокращение попадут 755 работников американской дипмиссии, включая граждан США и российских сотрудников. Штат миссий будет составлять 455 человек – столько же, сколько работает в российских дипмиссиях в США.

Российские власти объявили о сокращении числа сотрудников американской дипмиссии в России 28 июля. Решение было принято в ответ на законопроект об ужесточении санкций в отношении России, принятый Конгрессом США.

