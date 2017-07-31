Siemens не разрешил поставлять газовые турбины в Россию из Ирана

Немецкий концерн Siemens не разрешил иранской компании Mapna поставлять газовые турбины в Россию - опасаясь, что эти турбины будут установлены на ТЭС, строящихся в аннексированном Крыму.

Как сообщает РБК, корпорация "Ростех" собирался закупить турбины, которые иранская компания производит по лицензии Siemens.

В феврале 2017 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что корпорация находится в завершающей стадии переговоров о покупке турбин у Mapna. Контракт, однако, не заключили, – по официальной версии, из-за того, что стороны не достигли взаимопонимания. По версии РБК, Siemens предупредила Mapna об ухудшении отношений между ними, если те поставят турбины в Россию.

В результате дочерняя комания "Ростеха" "Технопромэкспорт" приобрела турбины у совместного предприятия Siemens и петербургских "Силовых машин". О поставке турбин для строящихся в Севастополе и Симферополе ТЭС Reuters сообщило в начале июля. В Крым доставили четыре турбины, которые предназначались для проекта в Тамани.

Siemens подала иск против "Технопромэкспорта", потребовав вернуть турбины, а также решила прекратить сотрудничество с российскими госкомпаниями. При этом, как утверждают германские СМИ, президент России Владимир Путин в сентябре 2016 года обещал вице-канцлеру Германии Зигмару Габриэлю, что турбины Siemens не окажутся в Крыму.

Представитель немецкого МИД из-за скандала объявил об ухудшении отношений с Россией.