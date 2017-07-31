США могут ввести санкции против Венесуэлы

Власти США намерены ввести санкции в отношении нефтяной отрасли Венесуэлы и против ряда официальных лиц страны. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

По данным агентства, потенциальное введение санкций представляет собой ответ на выборы в так называемую "Конституционную ассамблею". Кроме того, администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность запрета на поставки американской сырой нефти в Венесуэлу.

В середине июля Трамп пригрозил Каракасу серьезным экономическими действиями в случае, если "Конституционная ассамблея" будет созвана.

Выборы в ассамблею начались 30 июля. Они проходят на фоне акций против намерения президента Венесуэлы Николаса Мадуро избавиться от оппозиционного парламента и получить фактически неограниченную власть посредством нового "учредительного собрания". Оппозиция требует восстановить политические свободы и фундаментальные права человека, а также обеспечить население продуктами питания и медикаментами, которых остро не хватает. Официального сообщения о результатах выборов пока нет.