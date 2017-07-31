Всех в Воронеж!

Один из самых обсуждаемых сюжетов понедельника - высылка американских дипломатов из России.

В своём интервью Владимиру Соловьёву президент Путин назвал точное число предполагаемых жертв "ответных санкций" - 755 сотрудников дипломатических миссий.

Сергей Марков:

Почему такая масштабная высылка? Формальный ответ: потому что слишком большое было посольство США. Фактический ответ: 2 причины. Первая - после долгого полугодового ожидания и жестких новых американских санкций, Москва должна была проявить волю. Симметричная высылка могла быть понята как проявление слабости. Вторая - после нового закона, в котором Россию объявили по сути врагом США, развивать хорошие отношения нет возможности. И зачем тогда нужны дипломаты? Такая дипломатическая армия? Разведкой только заниматься и в выборы вмешиваться? Пусть едут домой.

Александр Кобринский:

Путин приказал сократить численность американских дипломатов и технического персонала до уровня российских в США.

Это правильно.

Следующим шагом должен быть указ о том, чтобы американские чиновники ездили лечиться в российские больницы, посылали своих детей на учебу в Россию, а деньги хранили только в российских банках.

И тогда можно будет сказать, что Россия достойно ответила на санкции.

Однако по всему выходит загвоздка. Похоже, в России просто нет такого количества американских дипломатов. Одним из первых это заметил бывший посол Макфол.

У нас нет в России 755 дипломатов.

Мы уверены, что высылают 755 человек? Когда я был послом, столько американцев не было во всём посольстве.

Борис Цейтлин:

Как вы считаете, сколько миллисекунд Путин обдумывал решение выслать дипломатов?

Алексей Ковалёв:

Спасибо Andrew Roth за находку - результаты внутреннего аудита московского посольства США от 2013 года. 1200 человек всего, из них нанятых из местных (Foreign National Staff) - 867, больше 70%!! Большинство из них - сотрудники ICASS, службы обеспечения. То есть это та тётенька, которая забирает-выдаёт телефон на входе, оператор рентген-машины на входе, кассиры в визовом зале и т.д.

Дмитрий Гудков:

Стрельба по собственным ногам — главный вид спорта в России времен правления Путина. Даже «высылка семи сотен американских дипломатов» оказалась бомбежкой Воронежа. Выяснилось — незадача — что никаких семи сотен дипломатов США в России нет, так что штаты посольств будут сокращены за счет россиян, которые там работают.

Одним изящным движением пера Путин лишил работы собственных граждан, а никак не американцев.

Константин Эггерт:

Сокращение персонала США, видимо, ударит по консульствам. Российские сотрудники делают там массу технической работы. Сроки выдачи виз могут существенно увеличиться. В этом тоже, среди других, цель Кремля: мол, нечего по америкам шляться, езжайте в Крым.

Правда, тот же Константин Эггерт позже уточнил, что российские власти могут регулировать только число американских дипломатов.

Однако визовых проблем это, кажется, не отменяет. Вот что пишет Макфол.

Больше всего сокращение персонала ударит по российским гражданам. Время ожидания визы для путешествия в США заметно вырастет.

Роман Зайцев:

Собственно, вот чем все и закончится, отправка американских дипломатов из РФ.

Месяцы будем ждать американских виз.

Александр Коммари:

Волнует ли жителя города Саратова, что американцы теперь отомстят Российской Федерации длинными очередями на получение визы в США?

Максим Кашулинский:

А зачем вообще в XXI веке нужны посольства и "сотрудники дипмиссий"? Связаться с руководством любого государства можно за пять минут по скайпу. Визы и петиции все равно оформляются онлайн. Информацию о другой стране можно собирать прямо тут, в Фейсбуке. Приемы устраивать? Тоже не проблема – снял помещение, заказал кейтеринг, прилетел на два дня потусоваться, и назад.

Лев Новожёнов:

Вместо того, чтобы думать о душе, о боге, о безграничности вселенной, я думаю о том, что 755 сотрудников американского посольства отправлены на родину. Или сколько их там.

Ну, не <чудак> ли я?!

Так ведь не куда-нибудь их отправили, а на родину. Они снова увидят леса, горы, реки и долины своей родины вместо пыльной, убогой России и пляжа номер 3 в Серебряном бору. Они должны быть счастливы. Опять Россия творит добро.

А я сижу на веранде на своей родине и шлю вам всем горячий привет.

Александр Баунов:

С высылкой американских дипломатов та же логика, что и с отъемом посольской дачи в Серебренном бору. Персонал посольства радикально сократили после голосования за новые санкции в Конгрессе, но до того, как Трамп их подписал. Путин даёт понять, что наказывает Америку Конгресса, а не Америку Трампа. Снова делит Америку на безнадёжных козлищ и небезнадёжных, но беспомощных, а она и сама сейчас рада делиться. Аккуратно поместив свой ответ в эту процедурную паузу выводит Трампа из под прямого удара, щадит его самолюбие, которое и есть главный мотив его президентства. Теперь Трамп может писать сердитые твиты не только про Россию, но и про тех в Америке, которые испортили жизнь собственным дипломатам. Больше того, отодвинув их высылку до 1 сентября, Путин подсказывает Трампу повод отложить подписание закона о санкциях. Теперь, не подписывая закон, он действовал бы не в интересах гипотетического друга Владимира, а собственного посольства, Госдепа и американской дипломатии вообще.

Конечно, обмен дипломатическими ударами даёт новый повод поговорить о санкциях как таковых.

Екатерина Винокурова:

Мне в истории с нашим ответом на американские санкции видится слабый повод для оптимизма.

В прошлый раз за американские санкции решили массово наказать граждан России(в связи с чем я который год лишена любимого лососевого творожного сыра Miree).

Сейчас массовых репрессий по отношению к россиянам решили не устраивать.

А ведь могли бы закрыть еще какие-то американские компании и лишить десятки тысяч людей работы.

Но рейтинги не позволяют, да и Глазьев сейчас менее активен.

(Сами санкции тоже сивый бред конгрессменов, но это отдельный разговор)

Григорий Явлинский:

«Хамством» назвал Путин почти единогласное принятие палатой представителей Конгресса США закона о санкциях против России. Возможно, и хамство. В Америке тоже есть «вежливые люди»...

Но суть, конечно, не в хамстве. Принятие закона, ставящего Россию на одну ступень с Ираном и КНДР, — это символ. Символ полного краха всей внешней политики Путина-Лаврова. Ничем не подкрепленные амбиции, непонимание устройства современного мира и национальных интересов собственной страны, непрофессионализм, поиск решений сложных проблем только в прошлом, имперские потуги и реальная агрессия в отношении более слабых соседей, стиль дворовой шпаны, бесконечная ложь и авантюры — все это привело нашу страну почти к полной изоляции.

Что же в интересах России надо делать уже сейчас?

1. Инициировать созыв международной конференции для обсуждения международно-правового положения Крыма и возможного принятия решения о легитимном референдуме.

2. Вывести войска «отпускников» из Донбасса, закрыть границу с Украиной, прекратить поставки оружия и военной техники в зону конфликта, остановить оголтелую преступную антиукраинскую пропаганду, в принципе отказаться от всех видов поддержки сепаратистских сил и движений, согласиться на ввод в регион миротворческих сил ООН для предотвращения мести и расправы над населением.

3. Объявить реальный план прекращения военного участия России в гражданской войне в Сирии и немедленно приступить к его реализации.

Пока ничего из этого не сделано, шансов на улучшение ситуации и выход из изоляции для нашей страны нет.

Глеб Морев:

Основная стратегия Путина, как автократа, ликвидировавшего и принципиально уничтожающего (Навальный, Ройзман и пр.) любые выборы, до сих пор описывалась одним словом - "пересидим". Пересидим Обаму, пересидим Олланда, пересидим Порошенко, пересидим, в конце концов, Меркель. Чего ерзать, придут другие, сговорчивые. Здесь, конечно, и развращенность первым и навсегда формирующим опытом общения с западными бизнесменами-взяточниками в Петербурге 90-х и с прагматиками-циниками типа Берлускони и Шредера в 2000-е. Тут уже, разумеется, иной уровень, уровень исторических аналогий - он ведь любитель и читатель истории, понимает иронический взгляд Сталина: в 45-м провожал на выборы из Потсдама Черчилля, а вернулся Эттли. Весь ужас и вся историческая беспрецедентность американских санкций - в том, что их не "пересидишь". Система показала свою независимость от персоналий, заставив Трампа подчиниться и лишив Путина привычного манипулятивного инструментария. Выходов, как в любом противостоянии - три: победить, умереть или сдаться. Победить невозможно. Умереть, но за что? "Народ", нация готова жертвовать собой в случае прямой внешней агрессии, как это было с Наполеоном и Гитлером. Уже Первая мировая продемонстрировала границы этой готовности. В ситуации медленного удушения противником, находящимся на расстоянии и не посягающем на тебя "физически", всякая истерически инспирируемая пропагандой мобилизация имеет свой временной и смысловой предел. "Никто не хотел умирать". И, на этот раз, не станет. Остается сдаваться. В историю России, буде таковая продолжится, как подлинный спаситель отечества и благословенный - в кавычках и без, через 200 лет после Александра и совсем по-иному - войдет политик, способный переучредить страну и договориться о достойных России условиях сдачи. Патриот-прагматик, ведомый идеей "сбережения народа" и свободный от заражения имперским вирусом. Обсуждение принципов и основных положений такого переустройства страны, меняющего весь роковой ход ее истории, есть, по-моему, главная тема и задача сегодняшнего дня.

Георгий Бовт рассматривает разные сценарии ближайшего будущего в колонке на сайте Business FM:

Другим шагом может стать понижение уровня диппредставительства и отзыв послов. Для консультаций, которые могут длиться месяцами. Оба посла вскоре покинут свои резиденции, новые пока не назначены. Может сложиться беспрецедентная ситуация со времени установления дипотношений в тридцатых годах прошлого века, когда у Москвы и Вашингтона не будет послов. Москва также может нанести удар по ряду американских компаний. Начиная от нефтяных и корпорации Boeing и заканчивая McDonalds.

Можно, как было недавно с Турцией и ранее с Грузией, а также в годы советско-американских обострений пойти на ограничение воздушного сообщения. Наиболее прогнозируемый сейчас ход со стороны России — это отказ от дальнейших консультаций с США по Северной Корее. КНДР уже ответила на новые санкции против нее очередным пуском баллистических ракет, бахвалясь, что они теперь достанут до Америки. Америка в ответ предприняла демонстрацию военной мощи близ границ КНДР. На днях с помпой открыта новая военная база США — Camp Humphreys в Южной Корее. На сей раз на недосягаемой, в отличие от бывшей базы, дальности для северокорейской артиллерии. База рассчитана на 45 тысяч человек, имеет четыре школы, пять церквей, несколько сетевых ресторанов и супермаркет. По прогнозам ряда военных аналитиков, США могут нанести удар по КНДР с целью заставить ее прекратить ядерные и ракетные испытания в течение года. Примечательно, кстати, что американские СМИ сейчас пишут много именно о КНДР как о реальной угрозе США, но почти ничего не пишут в таком качестве о России.

Готовя ответ Америке, Москва будет учитывать, что целый ряд новых санкций носят «подвешенный характер» и могут быть введены лишь президентом, который может их и не вводить. У него осталась кое-какая самостоятельность в этом деле. Хотя ослабить или отменить уже введенные санкции он сможет лишь с согласия конгресса. Угроза, в частности, подвешена над российскими нефтегазовыми проектами, торговлей российскими долговыми обязательствами. То есть Америке еще есть, где и в чем усилить давление.

И тут встает вопрос: а обсуждали ли Путин и Трамп сценарии развития ситуации в ходе недавней встречи в Гамбурге? Законопроект почти в том же виде уже был принят сенатом. Обсуждались ли, чисто гипотетически, возможные ответные меры Москвы? То есть сохранится ли контакт с Трампом? Да и заявление Тиллерсона, которое, на первый взгляд, выглядит просто идиотски, можно «прочесть» иначе. Как отсутствие угроз, обычно присутствующих у американцев в подобных случаях в адрес объектов санкций. Мол, мы вам еще и не то покажем.

Ход теперь за президентом Путиным.

Анатолий Вассерман предлагает свои "контрсанкции" в "Комсомольской Правде":

Ответим на санкции: политиков из США будем пускать в Россию только через Крым. Сделать это элементарно. Известно, кто голосовал за санкции против нас. Известно, кто писал статьи, послужившие поводом для этих санкций. Список этих людей передается в пограничную службу. И если кто-то из них попытается пересечь российскую границу не в Крыму, то его разворачивают обратно. Списки эти опубликуем заранее, чтобы политики не жаловались. А если кто-то из них не захочет ехать в Россию, то они нам здесь не нужны. Они едут в Россию, чтобы получить себе какую-то выгоду, а не принести пользу нам.

А Игорь Караулов на АПН полемизирует с Глебом Моревым:

Фактически цель санкций, цель вообще всей политики США и союзников состоит в том, чтобы вернуть Россию в 1991 год и попытаться начать все сначала. Крым – это всего лишь «красная линия», но отодвинуть Россию за «красную линию» - совершенно не та задача, ради которой стоило бы городить огород санкций. Понятно наше удивление, ну как же так, почему нам не хотят простить какой-то несчастный Крым? А не в Крыме дело, там уже и без Крыма должков наросло немало.

В 1991 году Россия была не только отрезана от «братских» республик. Она была, как казалось, твердо поставлена на рельсы деконструкции.Сами исходные свойства новорожденной «Эрефии» должны были этому способствовать. Это было государство, которому ампутировали коренные, жизненно-важные земли и вместе с тем оставили территории, воспринимавшиеся как чужеродные. Это было государство, чьи символы («власовский триколор») и праздники («день независимости») презирало население. Это было государство, в котором личный успех считался несовместимым с патриотизмом. Словом, это было уродливое дитя Беловежского договора, обреченное на недолгую жизнь.<...>

Но эта история не состоялась. Уродец захотел жить. Перестал стыдиться клейма «империя». Вместо того, чтобы деконструироваться, Россия принялась деконструировать соседние страны.Для начала поломала грузинскую мечту, а потом принялась и за Украину. Сегодня деконструкция Украины – «федерализация», переучреждение в виде «Малороссии» - почти официальная цель российской политики.Эта политика совершенно конгруэнтна политике Запада по отношению к России. Получается зрада и непонятка: «хотели кока, а съели Кука». Это уже не лезло ни в какие ворота: вместо планомерного и по умолчанию подразумеваемого Drang nach Osten дело стало пахнуть регенерацией исторической России. И где-то совсем близко маячит последняя стрелка, на которой российский поезд можно было бы выпихнуть на желаемую ветку.

Вывод таков: никаких достойных условий сдачи нам не предложат, а если предложат, то эти условия ни в коей мере не будут окончательными. Они лишь зададут тенденцию, развернуть которую будет уже невозможно. Поэтому каждый, кто сейчас говорит о «достойной сдаче», в действительности выступает за ликвидацию России как таковой. Многие из них , по не вполне ясным причинам, сами это осознают и этого желают. Важно, чтобы им не удалось одурачить других.И прежде всего – не простых людей, которые не так уж мало понимают, хотя ничего у нас не решают, а близоруких жирных котов, которые должны осознавать, насколько в действительно сократится их кормовая база, если они сделают выбор в пользу измены.

Но в самом деле, есть ли еще какой-то вариант, кроме предложенных Глебом Моревым: «победить, умереть или сдаться»? Мне кажется, есть и четвертый: просто продолжать жить. Жить так, как мы это делали в последние три года, постепенно наращивая сопротивление внешнему давлению. Приобретать союзников, использовать противоречия в стане противников. Быть честнее друг с другом и следить за руками начальства.