Возвращение Горького

На площади Тверская застава у Белорусского вокзала в Москве в ночь на понедельник кипела работа.

На площадь, где сейчас завершается масштабная реконструкция, вернули памятник "буревестнику революции" и основателю соцреализма Максиму Горькому. Памятник, установленный там в 1951 году, последние 12 лет провел в парке советских скульптур "Музеон", рядом с Джержинским, Сталиным и прочими. Многие полагали, что он не вернется к Белорусскому вокзалу уже никогда - потому были весьма удивлены возвращению Горького. Это первый случай повторной установки скульптуры, попавшей в "Музеон".

гена устиян

Ого, ночью памятник Горькому вернули на площадь перед Белорусским вокзалом - единственный из сосланных в "Музеон". Историческое событие. Пойду гляну.

​Впрочем, для тех, кто внимательно следит за планами мэрии, установка памятника не должна была стать неожиданностью.

Памятник Горькому станет важной культурно-исторической достопримечательностью нового общественного пространства, комфортного для москвичей и туристов. «В последнее время площадь Тверская Застава представляла собой открытое пространство без зелени и мест отдыха, которое практически не использовалось горожанами. В 2017 году она вошла в программу «Моя улица», и уже совсем скоро у Белорусского вокзала обустроят сквер с прогулочными дорожками, газонами, историческими фонарями и скамейками» - говорится в сообщении московской мэрии.

Отношение к старо-новой культурно-исторической достопримечательности неоднозначное: некоторые комментаторы задаются вопросом, не открывается ли тем самым путь к возвращению и других скульптур из "Музеона"?

Vyshinskaya Anna

Видела вчера эту спецоперацию - странные ощущения. Как демонтаж Дзержинского на Лубянке, только наоборот

Фотографии, действительно, немного похожи на знаменитые фото августа 1991 года с Лубянки.

Natalia Babasyan

собянинский телик объясняет. как хорошо, что на Белорусскую возвращают памятник Горькому. как всегда в поддержку приводят глас народа. блондинка лет 35 говорит в камеру: очень правильное решение. а то у нас дети не знают, кто такой Пушкин, не то, что Горький.

Другие комментаторы предпочитают радоваться возвращению "исторического облика", утверждая, что могло быть еще хуже (при Лужкове, когда Горького, собственно, сняли, на площади предполагали устроить подземный торговый центр).

Nikita Gorshkov

но здесь-то что плохого? Там при лужке котлован, как на Павелецкой, сейчас тупо стоянка - море асфальта without rhyme or reason.

Ну а третьи откровенно радуются: