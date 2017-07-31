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Обвиняемый в убийстве школьника сепаратист "ДНР" вышел на свободу

Бывший полевой командир батальона "Керчь" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Вадим Погодин

Бывший полевой командир сепаратистов самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Вадим Погодин, которого власти Украины обвиняют в организации убийства 16-летнего украинского школьника Степана Чубенко, вышел из-под ареста, под который он был помещен в аннексированном Россией Крыму. Об этом сообщает "Новая газета".

Погодин был задержан в Ялте 20 июня. Он был арестован на 40 дней для решения вопроса о выдаче властям Украины. Закрыта ли экстрадиционная проверка, которую в отношении Погодина вела Генеральная прокуратура России, неизвестно.

По информации "Новой газеты", в июне 2014 года в пригороде Донецка бойцы батальона "Керчь" так называемого "ополчения ДНР" Максим Сухомлинов, Юрий Москалев и Вадим Погодин расстреляли школьника из Краматорска Степана Чубенко.

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