Обвиняемый в убийстве школьника сепаратист "ДНР" вышел на свободу

Бывший полевой командир сепаратистов самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Вадим Погодин, которого власти Украины обвиняют в организации убийства 16-летнего украинского школьника Степана Чубенко, вышел из-под ареста, под который он был помещен в аннексированном Россией Крыму. Об этом сообщает "Новая газета".

Погодин был задержан в Ялте 20 июня. Он был арестован на 40 дней для решения вопроса о выдаче властям Украины. Закрыта ли экстрадиционная проверка, которую в отношении Погодина вела Генеральная прокуратура России, неизвестно.

По информации "Новой газеты", в июне 2014 года в пригороде Донецка бойцы батальона "Керчь" так называемого "ополчения ДНР" Максим Сухомлинов, Юрий Москалев и Вадим Погодин расстреляли школьника из Краматорска Степана Чубенко.

