Майк Пенс встретился с руководством стран Балтии

Вице-президент США Майк Пенс встретился сегодня в Таллине с президентами Эстонии, Латвии и Литвы.

В центре внимания переговоров - вопросы сотрудничества в сфере обороны и киберзащиты. Пенс заявил, что США не собираются менять свои внешнеполитические приоритеты на фоне действий Москвы. По словам вице-президента, США отвергают "любые попытки использовать силу, угрозы и запугивания стран Балтии", которые опасаются российской военной агрессии.

На переговорах с премьер-министром Эстонии Юри Патасом Пенс обсудил, возможность размещения в стране на постоянной основе американских систем противовоздушной обороны Patriot. Мобильные установки Patriot наземного базирования предназначены для перехвата ракет и военных самолётов. О том, когда конкретно эти системы поступят в Эстонию, пока не сообщается.