Украинца осудили на 12 лет по делу о подготовке терактов в России

Северо-Кавказский окружной военный суд в понедельник приговорил украинца Алексея Сизоновича к 12 годам лишения свободы и штрафу, признав его виновным в подготовке терактов в Ростовской области. Об этом сообщает интернет-издание "Медиазона".

По версии следствия, в апреле 2014 года Сизонович, которому сейчас 61 год, создал в Киеве преступную группу для подготовки терактов на территории Луганской области Украины, находящейся под контролем пророссийских сепаратистов, а также в Ростовской области.

Следствие считает, что Алексей Сизонович изготавливал взрывные устройства, с помощью которых, в частности, были подорваны две цистерны в районе Краснодона.

Подсудимый вину признал. "Медиазона" отмечает, что на суде по его делу в качестве свидетелей выступали люди, связанные с силовыми структурами самопровозглашенной ЛНР. Официальный представитель Украины не был допущен до встречи с Сизоновичем, который находился под арестом с августа прошлого года.