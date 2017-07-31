Лидер группы "Ноль" Федор Чистяков уехал из России

Музыкант, лидер групп "Ноль" и "Федор Чистяков Бэнд" Федор Чистяков решил эмигрировать из России в США. Об этом сообщает "Новая газета".

Федор Чистяков является членом религиозной организации "Свидетели Иеговы". В начале 2017 года, накануне гастролей Чистякова по США в России состоялся судебный процесс, результатом которого стал запрет "Свидетелей Иеговы". 17 июля, когда отклонили апелляцию, Чистяков принял окончательное решение об эмиграции.

"Я не смогу открыто исповедовать свою религию. Это само по себе травма, даже если тебя не сажают, но есть уже и посадки… Последний год к моим соверующим наведывались с обысками спецслужбы. Забирали ноутбуки, компьютеры, жесткие диски с целью найти доказательства экстремизма. Я очень переживал за свою домашнюю студию. Совершенно немыслимо, чтобы мои наработки унесли неизвестно куда. Так что мой переезд не связан с тем, что я якобы не люблю Россию и продался американцам. Это вынужденная мера, направленная на то, чтобы я не исчез как творческая единица. Другого выхода не было", – сказал в интервью "Новой газете" Федор Чистяков. При этом он подтвердил, что по-прежнему будет приезжать в Россиию на гастроли.

Группа "Ноль" приобрела популярность в конце 1980- начале 1990-х годов. Членом "Свидетей Иеговы" Федор Чистяков стал в 1995 году. На какое-то время он оставил музыку, однако затем вернулся к творчеству.

В 2009 году по НТВ был показан фильм "Осторожно: Свидетели Иеговы", создатели которого стремились показать музыканта в образе "оболваненного сектанта".