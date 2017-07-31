Беседа с раввином

Александр Генис: В новом радиоочерке из авторского цикла Необыкновенные американцы Владимира Морозова наши слушатели познакомятся с молодым раввином Стивеном Стайлером из провинциального городка Глен-Фоллс.

Владимир Морозов: Молодой раввин (ему 33 года) Стивен Стайлер оказался настоящим массовиком-затейником. Дети у него дружно зажигали свечи и пели, причем, на иврите. Его собственная годовалая дочь, смешно переваливаясь, бродила за ним следом. Ее пыталась брать на руки жена раввина Бефани, но папина дочка тут же тянула руки к отцу. Во время трапезы мы сидели с ним рядом. Стивен, я слышал, что вы студент?

Стивен Стайлер: Раввин-студент. То есть, я еще не закончил религиозную школу. Но уже работаю раввином, это обычное дело среди студентов. Сколько лет надо проучиться в школе? Всего 5 лет. Сейчас я учусь четвертый год.

Владимир Морозов: Его жена Бефани тоже учится. Готовится к защите докторской диссертации в Бостонском колледже. Специальность - сравнительная теология. Большую часть года они живут в городе Провиденс, штат Род-Айленд. Зимой приезжает в Глен-Фоллз раз в месяц. Дважды - весной, а в прошлом году семья провела здесь все лето. Народу в синагоге немного, она не может себе позволить раввина на полную ставку, да ей такой и не нужен. Семье раввина-студента дают принадлежащую синагоге просторную квартиру на двух этажах. А сколько же ему платят за неполный рабочий день и неполную неделю?

Стивен Стайлер: Ну, я бы предпочел об этом не говорить... Как мы сводим концы с концами, если жена не работает? Моя основная работа - здесь. Но вообще-то у их меня три. Еще я занимаюсь со студентами в еврейской организации HILLEL. И третье дело - частным образом обучаю детей ивриту, а также истории иудаизма.

Владимир Морозов: В роду у Стивена, как и у многих других американцев, немцы, англичане, французы и другие выходцы из Западной Европы. А у его жены плюс к тому - еще и американские индейцы. Можно перебрать всю их родословную до седьмого колена, но евреев там нет. Все предки - христиане. Кроме самого Стивена и его жены Бефани. Они оба - новообращенные.

Стивен, как получилось, что вы обратились в иудаизм?

Стивен Стайлер: Вам рассказать покороче или продлиннее? Подлиннее? Так вот, когда мне исполнилось 17 лет я пережил так называемый кризис веры. Я усомнился в тех вещах, в которые верят христиане. Попросил у родителей разрешения оставить школу-интернат, вернулся домой и уселся за книги. Дома и в местной библиотеке. Но вскоре я понял, что этих книг мне мало, и я не могу вернуть себе ту уверенность, которой владел в детстве, когда ходил в церковь.

Владимир Морозов: Но в 17 лет все бунтуют против родителей, а иногда и против родительской веры...

Стивен Стайлер: Ну, это напрасная трата времени. Я не бунтовал. Мои отношения с родителям оставались прежними. Я откровенно говорил им о своих сомнениях. Мы постоянно беседовали. И в конце концов отец-баптист сказал мне: я передал тебе уже все те знания, которые имею. Тебе надо продолжать свои искания самостоятельно, я полностью уверен, что Бог приведет тебя к истине. Когда знакомые спрашивали родителей, чем же занимается ваш сын, им так и отвечали: Стивен занят поисками истины.

Владимир Морозов: В это время семья Стивена жила в Африке, в стране Берег Слоновой Кости, где его отец-врач 17 лет был миссионером. Сегодня родители живут под городом Детройт (штат Мичиган). Отец по-прежнему - врач, мать - школьный учитель, сейчас работает музыкантом в церкви. Стивен закончил школу в Африке, потом поехал в Канаду в колледж Святого Августина. Прошел там годичный курс интеллектуальной и культурной истории Запада. Перевелся в колледж в штате Мичиган и там получил диплом по философии.

Но ответ на проклятые вопросы все не приходил, вспоминает он. Стивен, а какие же это такие вопросы, которые не давали вам покоя?

Стивен Стайлер: Большой вопрос, который меня беспокоил - откуда нам известно, что Иисус был мессией или Богом? Почему мы должны основывать всю свою веру на этом сомнительном заключении? Так я думал в юности. Как теперь? Теперь я иудей и моя позиция определилась. Верю ли я в Новый Завет? Нет, не верю.

Владимир Морозов: Вы верите, что Иисус просто раввин, один их еврейских учителей?

Стивен Стайлер: Ну, это не вопрос веры. Иисус был одним из ранних раввинов, о которых свидетельствуют дошедшие до нас исторические документы. Иисус - еврей, ранний раввин, это говорит нам историческая наука. И это ясно из трех первых книг Нового Завета.

Владимир Морозов: На занятия теологией ушло немало времени. Год он прожил в Израиле и выучил иврит. Во время этого и последующих духовных и географических странствий все расходы сына оплачивали родители. Стивен, но, может быть, такой щедростью они вас малость испортили?

Стивен Стайлер: Вряд ли. Как сказал мне тогда отец, они с матерью всегда в меня верили. И считали, что не должны вмешиваться в процесс моих поисков. Отец всегда был открыт для любых вопросов. С самого моего детства. Мы вместе читали Библию и я задавал ему кучу вопросов. И он это одобрял. Ему нравилось, что я вынуждаю его глубже задумываться над текстом Писания. И такие наши отношения не изменились, когда я пошел в колледж и стал взрослым.

Владимир Морозов: Потом был Оксфорд, где они встретились с Бефани и поженились. Затем снова Иерусалим, где они 4 года изучали иудаизм. Оба имеют докторскую степень. По возвращении в Америку оба стали иудеями. Стивен, а каков процесс обращения? Как это выглядит?

​Стивен Стайлер: Это простой процесс. И христиане использую его элементы. Основная часть - вы должны при свидетелях войти в проточную воду. На иврите мы называем ее живой водой. Это похоже на христианский обряд крещения. Вы окунаетесь в воду с головой, затем произносите молитву. Для мужчин требуется еще обрезание и все - вы иудей.

Владимир Морозов: Стивен, иудаизм и христианство требуют, чтобы раз в неделю человек отдыхал. У нас в воскресенье, у вас в субботу (шаббат). Но шаббат имеет какое-то не только ритуальное, но почти священное значение. В чем оно состоит?

Стивен Стайлер: Да, у иудеев день отдыха проходит по-другому. Например, мы не зажигаем электричества, не включаем телевизор и радио, не садимся в машину, не берем в руки мобильник. Если вы позвоните мне в субботу, мой телефон отключен. Все это делает наш день совершенно другим. Ничто тебя не отвлекает. Я чувствую присутствие других людей гораздо полнее и глубже, чем обычно - члены семьи, соседи, синагога. Кроме того, вы гораздо глубже ощущаете присутствие Бога в вашей жизни. Раз в неделю целый день посвящен религиозной медитации. Это освежает вас, дает как бы подзярядку ваших батарей. Напоминает вам о главных вещах в жизни. Дает вам божье благословение.

Владимир Морозов: Честно говоря, сам-то я привык думать, что Богу безразличны такие мелочи, как мой распорядок дня, соблюдаю ли я, например, Великий пост. Для меня все это просто давнишние ритуалы. Ну, съел я в постные дни кусок мяса или сала. Или все воскресенье просидел за компьютером и работал. По-моему, важно другое - как я отношусь к людям, важна доброта, способность прощать. Знаете, Стивен, по-русски есть такая полублатная присказка - “Бог не фраер”, и мне кажется, он не склонен мелочиться. И со своим избранным народом тоже - какая ему разница, соблюдает иудей шаббат или нет?

Стивен Стайлер: Ну, это делает наш день совершенно другим. Вы будете смеяться, но такую же практику шаббата сейчас рекомендуют не только иудеям, а всем другим людям, независимо от их религиозных предпочтений. И атеистам тоже. В Писании говорится о том, что человек в поте лица своего добывает свой хлеб. Сегодня большинство людей заняты сидячей работой и, казалось бы, не так устают. Но современный трудовой процесс вызывает другую усталость - перевозбуждение и состояние тревоги. А шаббат дает передышку. Кроме того, не забывайте, что шаббат упомянут в десяти заповедях. То есть, соблюдая шаббат, мы делаем это и для Бога, и немного для себя.

Владимир Морозов: Хорошо. Но не слишком ли свирепо наказание за нарушение шаббата? В Писании приводится случай, когда некий человек пошел собирать сухие сучья, чтобы развести костер и сварить пищу для семьи. Это случилось в субботу, когда он был обязан соблюдать шаббат. За это несчастный глава семьи наказан смертью. Такое наказание кажется мне жестоким и несправедливым. А вам?

Стивен Стайлер: Да, это очень трудная история. И мне сложно ее объяснить. Могу вспомнить греческую историю о Прометее...

Владимир Морозов: Постойте, постойте... Извините, что перебиваю, но вернемся на грешную землю, к иудеям и к Писанию. Вы имеете теологическое образование, а я стал посещать церковь уже когда мне перевалило за 60 лет. Я мирянин, и мне нужны простые понятные ответы. Вопрос: вы считаете, что наказание этого человека было справедливым? Я считаю его несправедливым.

Стивен Стайлер: Ну, я не стану приводить фальшивых аргументов, чтобы оправдать это наказание. Я читал эту историю, она озадачила и меня. Но, говоря о справедливости наказания, следует иметь в виду, что заповедь была дана заранее и всем известна. Что касается наказания смертью, то вряд ли кто-то из читающих эту историю, будет от нее в восторге.

Владимир Морозов: Стивен, мы с женой были у вас в синагоге. Народу, даже на праздник ханука, собралось человек 30, то есть совсем немного. Вы не опасаетесь, что через какое-то время, когда вам не исполнится еще и 50, в синагоге останутся считанные единицы?

Стивен Стайлер: Социологи так считали до 2000 года. Сегодня, по-прежнему, многие американцы при опросах говорят, что они нерелигиозны. И европейцы тоже. Возможно, это последствие чудовищных жертв Второй мировой войны и Холокоста. Но если брать не Америку или Европу, а мир в целом, то тут число религиозных людей возрастает. Знаменитый социолог из Бостона Петер Борген всю свою карьеру говорил о нарастающей волне секуляризации. А вот в 1999 году он не только изменил свое мнение, но и посмеялся над своими прежними взглядами. И признал - религия возрождается. Так что, не будем преувеличивать значение процессов, которые идут сегодня в США и Европе.

Владимир Морозов: А возьмем евреев. Их мало. По сути дела, в мировых масштабах - это крошечный народ. Какое у них будущее? Вы не опасаетесь, что однажды евреи просто растворятся в других нациях? А Западная цивилизация в свою очередь будет поглощена народами Третьего мира?

Стивен Стайлер: (СМЕХ). Нет, я об этом не беспокоюсь. Бог заботится о евреях и делает это уже довольно долгое время. Посмотрите на историю. Евреям приходилось жить под гнетом жесточайших в мире правителей. В древности это были Персия, Греция, Рим. Евреи выжили. Запад тоже довольно живуч. Да, было нашествие готов, падение Рима, но западная культура возродилась в несколько другом виде. Она вобрала в себя традиции других народов. Возьмите Испанию, времен мусульманского владычества. Мусульмане оставили богатейшую культуру, их философия оказала сильное влияние на европейский ренесанс в 12-15 веках. Европа всегда была способна принять в себя новые народы и включить их в свою культурную традицию.