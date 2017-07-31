Власти Венесуэлы объявили о победе на выборах в "Конституционную ассамблею"

Власти Венесуэлы объявили о победе на выборах в так называемую "Конституционную ассамблею". По данным национального избирательного совета, явка составила более 40 процентов. Однако, по данным оппозиции, на выборы не пришли около 90 процентов избирателей. По данным телеканала Би-би-си, во время акций протеста в день выборов погибли по меньше мере десять человек.

Ассамблея получит полномочия изменять конституцию и распускать конгресс, который контролирует противники действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Мадуро заявляет, что ассамблея – единственный путь восстановления порядка в стране.

Ранее США сообщили, что рассмотрят возможность ввести санкции против нефтяной отрасли Венесуэлы в случае созыва "Конституционной ассамблеи". Оппозиция призвала к дальнейшим протестам и к массовой акции в Каракасе 2 августа, когда должно состояться первое собрание ассамблеи.

