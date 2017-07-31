"Дядя Федор" Чистяков больше не живет на улице Ленина. Лидер легендарной группы "Ноль" уехал из России в Америку. Сам музыкант в интервью "Новой газете" объясняет, что причина не в том, что он "не любит Россию и продался американцам". Чистяков уже более 20 лет - член "Свидетелей Иеговы", а эта организация была недавно признана в РФ экстремистской. Что повлекло за собой прямые последствия для Чистякова и его творческой деятельности:

Первое и главное: я не смогу открыто исповедовать свою религию. Это само по себе травма, даже если тебя не сажают, но есть уже и посадки. В Орле, например, взяли и посадили гражданина Дании. Русских им мало, решили вмочить так, чтобы в ушах зазвенело. Есть варианты наказаний: тюрьма, принудительные работы, штраф. Если человеку присуждают штраф 100 тысяч, а у него зарплата 20, что ему делать? После этого, кстати, могут и посадить.

А музыкальная деятельность связана с долгосрочными вложениями. Я вкладываю в проект свои личные средства, вкладывают мои коллеги и инвесторы. Я беру на себя очень серьезные обязательства. Концерты планируются за полгода, и я не имею права даже заболеть, я должен сыграть живой или мертвый. Но как работать, если тебя могут в любую минуту забрать? Тогда надо менять профессию, а я не хочу, у меня еще много планов. <...>

Это вынужденная мера, направленная на то, чтобы я не исчез как творческая единица. Другого выхода не было.

При этом Чистяков говорит, что вовсе не занимается "борьбой с режимом" - как, собственно, и "Свидетели Иеговы" как таковые. Что не помешало "режиму" прийти за ними:

Единственное, когда утром смотрю в зеркало, каждый раз не могу поверить, что я, Федор Чистяков — экстремист и угроза национальной безопасности России. Я не занимаюсь борьбой с режимом. Более того, с уважением отношусь к власти. А меня разыграли, как карту в большой политической игре. Это какой-то бред.

Чистяков планирует жить в США и оттуда приезжать в Россию на гастроли. В частности, концерт в ноябре, на котором после 25 лет планируется официально возродить группу "Ноль" (сейчас группа Чистякова называется "Федор Чистяков Бэнд"), пока не отменен.

В соцсетях решение Чистякова называют, с одной стороны, печальным, а с другой - логичным в условиях современной России.

​Ostap Karmodi

Чистяков эмигрировал в США. Из-за преследований свидетелей Иеговы.

Если в России не хочет жить самый русский из её музыкантов, значит пора гасить свет и заколачивать двери.

Dmitry Shishkin

Очень рад, что Чистяков покинул Мордор)

Nikolay Epplée

О БЕЗОТВЕТНОЙ ЛЮБВИ К РОДИНЕ

Федор Чистяков - самый настоящий и самый автохтонный из русских музыкантов (хотел написать рок-н-ролльщиков, но пусть лучше так). "Моррисоновско-джоплинская" струя нонконформизма как саморазрушения у нас разрабатывалась как дягилевско-башлачовско-чистяковская, и была самой подлинной струей русского рока. Но вспыхнуть и быстро сгореть, как первые двое, проще, чем пройти все мытарства, пройденные Чистяковым, эволюционировать, не перестав быть собой (музыка, которую он делает сейчас, подтверждает, что в главном он остался собой) - это куда труднее. Поэтому Чистяков национальное достояние, а его эмиграция - нет не потеря для российской культуры - а очередное вопиющее свидетельство того, что у власти в России ее враги.

Он аполитичен в хорошем смысле этого слова, то есть он не ведется на партийные темы совсем, он, по его же словам, уважает власть и никогда не мыслил себе иного места для жизни, кроме России. И если он, вот при всем при этом, не может существовать здесь, это настоящий караул.

И кстати, в его случае хорошо видно, что Свидетели Иеговы не деструктивная секта, а учение, способное спасать людей, в его случае это учение совершенно христианское по духу.

"Песня о безответной любви к Родине" - название самого знаменитого альбома группы "Ноль", выпущенного в 1991-м году. К "Свидетелям Иеговы" Чистяков обратился в 1995-м - после драматических событий в его жизни (обвинение в попытке убийства, тюрьма, психиатрическая клиника). Став иеговистом, Чистяков отказался от алкоголя и наркотиков и стал писать немного другую музыку, однако так или иначе не раз обращался к мотивам из прежнего творчества - например, к "Улице Ленина". А вот ее классическое исполнение в 1991-м году. "Сейчас уже говорят, что все кончилось, комиссары все улетели и сейчас будет все хорошо..."

Dmitry Shabelnikov

А вот рассказал бы нам кто лет двадцать пять назад, что через 25 лет Федор Чистяков решит не возвращаться из Штатов по той причине, что "Свидетели Иеговы" будут признаны в России экстремистской организацией.

Чистяков? Иеговисты? Экстремистская организация? Чтооо?