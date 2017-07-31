В Екатеринбурге не согласовали акцию против фильма "Матильда"

Власти не согласовали православным активистам из организации "Сорок Сороков" заявку на проведение 1 августа в Екатеринбурге так называемого "Стояния за веру! За народ и Царя!" против фильма Алексея Учителя "Матильда". По сообщению Znak.com, это связано с тем, что заявка была подана слишком поздно.

В Екатеринбургской епархии заявили, что она не имеет отношения к стоянию. Поскольку официально это мероприятие не признано богослужением и не проводится в храме, речь идет о публичной акции, проведение которой, согласно законодательству, нужно согласовывать с властями. При этом в Екатеринбургском Храме-на-Крови, около которого планируется провести акцию, активно приглашают в ней поучаствовать.

Подобные акции против "Матильды" пройдут 1 августа и в других городах России, в том числе в Москве.

Фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда" выйдет на экраны в конце октября. Противниками фильма выступают депутаты Госдумы Виталий Милонов и Наталья Поклонская, также приглашенная на стояние. Они ссылаются на обращения православных верующих, которые, как утверждается, считают фильм, посвященный истории любви наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской кощунственным.