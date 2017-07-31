Французская актриса Жанна Моро скончалась на 90-м году жизни

В Париже в возрасте 89 лет умерла актриса Жанна Моро. Об этом сообщает Associated Press. Причина смерти актрисы не уточняется. Президент Франции Эммануэль Макрон высказал соболезнования в связи с кончиной Моро.

За свою карьеру Жанна Моро сыграла более чем в 130 фильмах. Актриса наиболее известна по картинам режиссеров Франсуа Трюффо и Луи Маля, а также Микеланджело Антониони и Луиса Бунюэля. Моро была удостоена премий Веницианского кинофестиваля,Берлинского кинофестиваля, а также Оскара за вклад в мировое киноискусство.

