Под звон колоколов

Знаменательное событие произошло в субботу 29 июля в городе Суздаль.

Статуя режиссера возглавляет сложную скульптурную группу, в которую также входят фигуры Андрея Рублева, колокольного мастера Бориски и собственно колокола, вероятно, отлитого Бориской в последней сцене фильма.

Торжества прошли с размахом, при участии представителей властей и церкви.

Почему именно в Суздале?

Alexey Davydov

Суздаль часто называют русским Голливудом. Сохранившееся архитектурное наследие и колоритная фактура древнерусского города позволяют снимать здесь исторические фильмы почти без декораций.

Возможно это обстоятельство и побудило Андрея Тарковского именно в Суздале снимать «Андрея Рублёва» – фильм, которому было суждено занять одно из главных мест в сокровищнице мирового кинематографа.

Открытие памятника приурочено к празднованию 85-летия Андрея Тарковского, 50-летию фильма «Андрей Рублёв» и 40-летию Главного туристского комплекса «Суздаль».

Главным вдохновителем действа стал актер, режиссер и президент форума православного кино "Золотой витязь" Николай Бурляев. Пишет "Российская газета":

- Это большое событие в мире культуры! Оно имеет международное значение для всего кинематографического сообщества. "Андрей Рублев" признан одним из лучших фильмов всех времен и народов, а его автор - выдающимся режиссером, изменившим духовное пространство планеты, - отметил Николай Бурляев.

Автор памятника, скульптор Мария Тихонова, которая приехала на церемонию вместе со своей маленькой дочерью, раскрыла секреты того, как шла работа над монументом.

- Я могу сказать, что троица присутствовала на протяжении трех лет - "Троица" рублевская и троица - те, кто присутствует сейчас. Для меня этот памятник был, как для Бориски колокол, - рассказала скульптор.

Тут необходимо упомянуть о пикантной подробности - Бориску в "Андрее Рублеве" сыграл как раз Николай Бурляев. То есть на памятнике, в некотором смысле, изображен он сам в юном возрасте.

Evgeniya Korobkova

В Суздале открыли памятник Андрею Тарковскому.

Это первый памятник режиссёру в мире. Запечатлен Тарковский и сцена с колоколом из "Андрея Рублева". Открывал памятник Николай Бурляев (потому что в кадр памятника Тарковскому попал заодно и Бурляев). Священники в нарядном красно-желто-фиолетовом пели веселые песни.

Кормили чаем и кофе.

Многие СМИ сообщили о том, что памятник Тарковскому в Суздале стал "первым в мире".

Но это все же не совсем так.

Сказать, что памятник был встречен только одобрительными репликами, никак нельзя. В том, что Тарковский достоит увековечения памяти, сомневается мало кто - но так ли это должно выглядеть?

александр ржешевский

какой жуткий памятник! Тарковский бы умер!!!

Дмитрий Смолев

Посмотрел на фотографиях памятник Андрею Тарковскому в Суздале. В принципе, да, ну а какой еще другой памятник могли бы воздвигнуть? Не с курицей же, которую некому зарезать, ну и не с этим же мучительным лицом мамы-Тереховой из "Зеркала".

Алексей Королев

в суздале поставили памятник тарковскому. точнее сказать - бурляеву.

отвратительное изваяние, призванное увековечить хитрым образом колю...

Анатолий Кулагин

Тарковский есть Тарковский, но опять этот клыковско-"бурляевский" стиль с претензией на "духовность"... Сама композиция напоминает номер Димы Билана, с которым он занял на "Евровидении" первое место. И не нравится мне своей безапелляционностью надпись на постаменте: "Лучшему фильму всех времён и народов".

А нужны ли вообще памятники художникам?

Michail Molochnikov

Удивительно как можно было создать такой бездарный памятник великому режиссеру...Андрей Тарковский помимо того что в каждом своём фильме ставил сложные философские вопросы...он был настоящим художником "кадра"...его кино это интеллектуальный рассказ большого режиссера...скульптору Марии Тихоновой должно быть стыдно что "память" о Тарковском она "увековечила" в такой убогой скульптуре...

Рустем Адагамов

В полку дурацких и пошлых изваяний, которыми теперь в России лихорадочно забивают любое пустое пространство, прибавление — Бурляев всё-таки пробил установку памятника как бы Тарковскому в Суздале (на самом деле себе, конечно). Я раньше эскизов не видел, но был уверен, что будет говнище. Так оно и вышло. Тарковский, Солоницын и Бурляев в образе ходячих мертвецов-зомби. И все это с аркой-колоколом и непременной псевдорусской вязью. «Лучшему фильму всех времен и народов» — боже, ну зачем так писать, идиоты? Мучительное чувство стыда, когда это видишь. Такие «памятники» на кладбищах ставят — криминальным авторитетам и проч.

Впрочем, есть и хорошие новости!

Всеволод Кисиленко

Давайте искать положительное. Он мог бы быть 10-метровым, и стоять посреди Москвы...