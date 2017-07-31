Под звон колоколов

Знаменательное событие произошло в субботу 29 июля в городе Суздаль.
Статуя режиссера возглавляет сложную скульптурную группу, в которую также входят фигуры Андрея Рублева, колокольного мастера Бориски и собственно колокола, вероятно, отлитого Бориской в последней сцене фильма.
Торжества прошли с размахом, при участии представителей властей и церкви.
Почему именно в Суздале?
Суздаль часто называют русским Голливудом. Сохранившееся архитектурное наследие и колоритная фактура древнерусского города позволяют снимать здесь исторические фильмы почти без декораций.
Возможно это обстоятельство и побудило Андрея Тарковского именно в Суздале снимать «Андрея Рублёва» – фильм, которому было суждено занять одно из главных мест в сокровищнице мирового кинематографа.
Открытие памятника приурочено к празднованию 85-летия Андрея Тарковского, 50-летию фильма «Андрей Рублёв» и 40-летию Главного туристского комплекса «Суздаль».
Главным вдохновителем действа стал актер, режиссер и президент форума православного кино "Золотой витязь" Николай Бурляев. Пишет "Российская газета":
- Это большое событие в мире культуры! Оно имеет международное значение для всего кинематографического сообщества. "Андрей Рублев" признан одним из лучших фильмов всех времен и народов, а его автор - выдающимся режиссером, изменившим духовное пространство планеты, - отметил Николай Бурляев.
Автор памятника, скульптор Мария Тихонова, которая приехала на церемонию вместе со своей маленькой дочерью, раскрыла секреты того, как шла работа над монументом.
- Я могу сказать, что троица присутствовала на протяжении трех лет - "Троица" рублевская и троица - те, кто присутствует сейчас. Для меня этот памятник был, как для Бориски колокол, - рассказала скульптор.
Тут необходимо упомянуть о пикантной подробности - Бориску в "Андрее Рублеве" сыграл как раз Николай Бурляев. То есть на памятнике, в некотором смысле, изображен он сам в юном возрасте.
В Суздале открыли памятник Андрею Тарковскому.
Это первый памятник режиссёру в мире. Запечатлен Тарковский и сцена с колоколом из "Андрея Рублева". Открывал памятник Николай Бурляев (потому что в кадр памятника Тарковскому попал заодно и Бурляев). Священники в нарядном красно-желто-фиолетовом пели веселые песни.
Кормили чаем и кофе.
Многие СМИ сообщили о том, что памятник Тарковскому в Суздале стал "первым в мире".
Но это все же не совсем так.
Сказать, что памятник был встречен только одобрительными репликами, никак нельзя. В том, что Тарковский достоит увековечения памяти, сомневается мало кто - но так ли это должно выглядеть?
какой жуткий памятник! Тарковский бы умер!!!
Посмотрел на фотографиях памятник Андрею Тарковскому в Суздале. В принципе, да, ну а какой еще другой памятник могли бы воздвигнуть? Не с курицей же, которую некому зарезать, ну и не с этим же мучительным лицом мамы-Тереховой из "Зеркала".
в суздале поставили памятник тарковскому. точнее сказать - бурляеву.
отвратительное изваяние, призванное увековечить хитрым образом колю...
Тарковский есть Тарковский, но опять этот клыковско-"бурляевский" стиль с претензией на "духовность"... Сама композиция напоминает номер Димы Билана, с которым он занял на "Евровидении" первое место. И не нравится мне своей безапелляционностью надпись на постаменте: "Лучшему фильму всех времён и народов".
А нужны ли вообще памятники художникам?
Удивительно как можно было создать такой бездарный памятник великому режиссеру...Андрей Тарковский помимо того что в каждом своём фильме ставил сложные философские вопросы...он был настоящим художником "кадра"...его кино это интеллектуальный рассказ большого режиссера...скульптору Марии Тихоновой должно быть стыдно что "память" о Тарковском она "увековечила" в такой убогой скульптуре...
В полку дурацких и пошлых изваяний, которыми теперь в России лихорадочно забивают любое пустое пространство, прибавление — Бурляев всё-таки пробил установку памятника как бы Тарковскому в Суздале (на самом деле себе, конечно). Я раньше эскизов не видел, но был уверен, что будет говнище. Так оно и вышло. Тарковский, Солоницын и Бурляев в образе ходячих мертвецов-зомби. И все это с аркой-колоколом и непременной псевдорусской вязью. «Лучшему фильму всех времен и народов» — боже, ну зачем так писать, идиоты? Мучительное чувство стыда, когда это видишь. Такие «памятники» на кладбищах ставят — криминальным авторитетам и проч.
Впрочем, есть и хорошие новости!
Давайте искать положительное. Он мог бы быть 10-метровым, и стоять посреди Москвы...
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