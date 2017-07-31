Эксперимент с досмотрами в метро Петербурга признан неудачным

Эксперимент с досмотром всех пассажиров, проведенный на нескольких станциях метро в Санкт-Петербурге, признан неудачным. Об этом объявила пресс-служба петербургского метрополитена.

Руководство метрополитена направило письмо министру транспорта России Максиму Соколову и губернатору Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой пересмотреть нормативную базу, касающуюся безопасности в подземном транспорте.

В Петербурге с 23 июля на четырех станциях метро были введены усиленные меры безопасности, предусматривающие тщательный досмотр всех пассажиров, на которых среагировали установленные на входе на станции рамки металлоискателей. На станциях, участвующих в эксперименте, возникли огромные очереди. Очевидцы сообщали, что для того, чтобы попасть на станцию, им приходилось тратить до получаса.

В начале апреля в метро Петербурга произошел теракт. Тогда в результате взрыва самодельной бомбы погибли 15 человек, почти 90 человек пострадали.