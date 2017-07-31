Посольство США в РФ: "Сокращение штата может повлиять на выдачу виз"

Сокращение штата американских диппредставительств в России может сказаться на оперативности консульской деятельности и выдачу американских виз россиянам. Об этом заявила пресс-атташе посольства США в России Мария Олсон, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, как отразится сокращение кадрового состава посольства в России на деятельности консульского отдела.

По ее словам, еще слишком рано даже пытаться строить догадки о том, каким образом сокращение окажет влияние на работу консульской службы. "Но вполне возможно, что это приведет к снижению оперативности консульской деятельности", – сказала Олсон.

Пресс-атташе посольства США заявила, что решение российского правительства сократить до 455 человек число дипломатов и технических сотрудников "ничем не обосновано и вызывает сожаление".