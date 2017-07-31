Пенс с супругой прибыли в Тбилиси и отправились на обед

После прибытия в Тбилиси вице-президент США Майк Пенс с супругой Карен отправились в ресторан "Мтацминда", находящийся в комплексе "Фуникулер" на обед с премьер-министром Грузии Гиоргием Квирикашвили и его супругой.

По пути следования кортежа по извилистым дорогам любопытные и зеваки размахивали американскими флагами. Грузинский премьер и его жена уже ждали чету Пенсов в ресторане возле стены-фрески, созданной грузинским художником Кокой Игнатовым. Они обменялись любезностями и сделали совместную фотографию.

Ранее вице-президент США Майк Пенс побывал в Эстонии, где подтвердил поддержку Вашингтона балтийским народам и обвинил Россию в попытках "перекроить международные границы" и подорвать демократию". "Мы солидарны с народом и народами Эстонии, Латвии и Литвы, и всегда будем солидарны", заявил Пенс в Таллинне, где он встретился с тремя президентами стран Балтии - Керсти Кальюлайд, Реймондсомом Вехонисом, и Далей Грибаускайте.

"Никакая угроза странам Балтии не высвечивается сильнее, чем призрак агрессии от непредсказуемого соседа на востоке", - сказал Пенс. "В этом самый момент Россия продолжает стремиться перекроить международные границы силой и занимается подрывом демократии суверенных государств, пытается столкнуть народы Европы друг с другом". Соединенные Штаты Америка "отвергают любые попытки использовать силу, угрозы, запугивание или злокачественное влияние в странах Балтии - наших союзников". Пенс сказал, что администрация США привержена статье 5 Североатлантического договора - содержащей положение о том, что нападение на одну из стран НАТО является нападением на всех членов.

Пенс также заявил, что США не отступят от своих целей из-за того, что Москва потребовала резкого сокращения численности персонала дипломатических учреждений США в России. "Недавние дипломатические действия, предпринятые Москвой не будут сдерживать приверженность Соединенных Штатов нашей безопасности, безопасности наших союзников и безопасности свободолюбивых народов во всем мире," - сказал он.