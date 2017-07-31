Пентагон и Госдепартамент предлагают вооружить Украину - газета

Министерство обороны США и Государственный департамент внесли на одобрение Белого дома разработанный ими план поставок Украине противотанковых снарядов, зенитных комплексов и других видов вооружений. Все это оружие, как отмечается, предназначено к использованию лишь в экстренных ситуациях и никоим образом не в ходе рутинных военных действий на востоке Украины. Об этом сообщила в понедельник газета Wall Street Journal.

Предлагаемое Украине оружие, подчеркивают американские военные и дипломаты, имеет исключительно оборонительное назначение и призвано противостоять танкам и другим видам современных вооружений, которыми Москва снабжает сепаратистов на Донбассе, не говоря уже о присутствии в районе боевых действий российских военных советников. При президенте Обаме Вашингтон ограничивал помощь Украине нелетальным военным оборудованием, а также обучал украинских военнослужащих.

Как сообщил газете высокопоставленный представитель администрации, тема военного экспорта на Украину не обсуждалась на состоявшемся на прошлой неделе совещании, посвященном России, в котором участвовали ближайшие помощники Трампа. О предложении Пентагона и Госдепартамента президенту еще не было доложено и его позиция не известна.

По словам должностных лиц в Вашингтоне и Киеве, на окончательное решение по этому вопросу Белому дому потребуется, вероятно, несколько месяцев.