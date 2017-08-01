Американские военные засекли запуск ракеты с подлодки КНДР

Американские военные обнаружили "подозрительные и беспрецедентные" уровни активности подводной лодки Северной Кореи, которые могут свидетельствовать о проведении нового ракетного испытания. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Минобороны США.

По информации CNN, речь может идти о так называемом холодном пуске, когда ракета выталкивается из пускового контейнера паром, а двигатель запускается уже в воздухе. Собеседник телеканала отмечает, что в июле Пхеньян проводил схожие испытания дважды.

28 июля Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило об успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". США, Южная Корея и Япония раскритиковали Китай – одного из основных экономических партнеров Пхеньяна – за отсутствие реакции на северокорейские ядерные испытания. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ также заявил, что ожидает более активной позиции по Северной Корее и от России.