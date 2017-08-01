Лауреата "Учителя года" уволили за "участие в общественной жизни"

Педагог и театральный режиссер Александр Демахин был уволен из гимназии Ольбинского в Сергиевом Посаде из-за участия в общественной жизни города. Об этом он написал у себя в Фейсбуке в понедельник вечером.

Демахин подчеркнул, что связан со школой с 1996 года, вел в ней занятия по мировой художественной культуре и участвовал в работе театральной студии. Подробности своего увольнения преподаватель не назвал.

Александр Демахин баллотируется на выборах в Сергиево-Посадский городской совет депутатов от партии "Яблоко". В конце июля в городских СМИ появилась информация о том, что режиссер подвергся критике из-за постановки спектакля "Дом на краю света" по одноименному роману Майкла Каннингема. Главными героями этого произведения являются юноши, вступившие в гомосексуальную связь.

В 2012 году Александр Демахин удостоился премии "Учитель года", которую ему лично вручил президент России Владимир Путин.