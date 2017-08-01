Конституции гарант зажал Хирургу грант

Новости гражданского общества: в России распределили президентские гранты для НКО.

Первая реакция на случившееся - злорадство, ведь в этом году без грантов остался Александр "Хирург" Залдостанов и его "Ночные волки". Последние пять лет они получали деньги на детские новогодние утренники (как бы странно это ни звучало, да).

Екатерина Винокурова:

Ура!!! "Ночные волки" пролетели мимо гранта на свои идиотские коммерческие елки!

Гранты президентские нужнее хосписам и социальным организациям, а не взрослым дармоедам.

Так что вот, редкий случай, но хвалю.

Еще "православных" сатанистов бы к ногтю прижать.

Миша Козырев:

Но есть и хорошие новости

Аббас Галлямов:

Молодец Кириенко!

Борис Цейтлин:

Трамп еще не подписал санкции, а Кириенко уже отобрал у Хирурга гранты

Александр Сотник:

Недетский сюрприз, однако. Все косметички опустошил, аспид яйцеголовый.

Кирилл Шулика:

Теперь Хирург в оппозицию перейдет.

И как дети будут без адовой елки?

Александр Рыклин:

Вот это подленькое перераспределение путинских денег от патриотических мотоциклистов кириенковским врагам народа - в чистом виде измена России, низкопоклонство перед Западом и предательство памяти великого Сталина...Это, что же получается?! Не успели пиндосы ввести чувствительные санкции, как тут все на спинки попадали и ножками задрыгали?!

Какой позор! Немедленно вернуть все гранты Хирургу! И землицы ему нарезать под Севастополем! Вашу мать! А Кириенку - на дыбу!

Любопытно, что деньги получат несколько "иностранных агентов".

Да и вообще - широкой публике оказалось интересно, кто, сколько и на что получил.

Елена Альшанская:

Ну что, поздравляю всех победителей:)

Очень много достойных организаций получили поддержку!

Много знакомых имен.

И это радует.

Лидия Мониава:

Мы сегодня цель день сидели у компьютера и мониторили сайт президентскиегранты.рф. Сегодня должны были объявить результаты конкурса президентских грантов от нового объединённого оператора грантов. И вот сейчас в половине первого ночи информация наконец-то загрузилась - Детский хоспис получит грант на сумму 2,9 млн рублей на оказание паллиативной помощи!! Я невероятно рада. Порадуйтесь вместе с нами:)

Митя Алешковский:

Я вообще в отпуске, но сижу и смотрю результаты конкурса президентских грантов.

Пока страниц 15 пролистал и нашел достойнейших представителей сектора, без шуток, реально: АдВита, Детский хоспис, ЦРНО, Лыжи мечты, Адреса Милосердия и прочие-прочие. И при этом нету НОДа, Байкеров и прочей нечисти.

Есть ощущение, что конкурс получился честным. Удивительно, правда? Я очень надеялся на то, что так и будет, и, похоже, что получилось.

Жалко, конечно, что общий уровень заявок, как мне показалось, довольно слабый, и очень мало действительно прорывных проектов, но это лишь значит, что нам надо работать, работать, работать и еще раз работать, чтобы развивать сектор.

Очень надеюсь, что и следующие конкурсы будут честными.

Григорий Мельконьянц:

Первые два наблюдения по итогам анализа результатов конкурса Фонда президентских грантов

1) Очень похоже на то, что в конкурсные процедуры вмешались из администрации. Явно было принято политическое решение не поддерживать ни одну из заявок (я насчитал 11), связанных с избирательной тематикой. Видимо избирательные права не относятся к правам человека и трясутся как осиновые листы перед предстоящими выборами :)

2) Конкурс показал, что сократилась поддержка правозащитных организаций. Мы вернулись в период до 2013 г., когда не было специального оператора грантов для правозащитников "Гражданское достоинство". Нужно еще конечно детально проанализировать, но если смотреть на цифры, то получается так.

В 2016 г. у "Гражданского достоинства" было четыре конкурса, у Фонда президентских грантов в 2017 два. Если сравнить, то поддержка не только не увеличилась, а сократилась на 19 поддержанных организаций и 20 млн. руб. Посмотрим, как перераспределят средства во втором конкурсе.

Максим Кононенко:

Принцип лояльности уступил место принципу эффективности и необходимости. Под полтысячи экспертов со всей страны, понимающие в вопросах лучше, чем чиновники, отбирали заявки и делали по ним заключения. И гранты, в основном, получили именно проекты из регионов. Детские лагеря, спортивные проекты, развитие донорства, хосписы, правозащитные организации и даже одна социологическая служба, выполняющая функции иностранного агента, а именно: «Левада-центр». А сколько писали, что быть иностранным агентом катастрофически плохо.

Насколько я понял, заявок, которые нельзя было не удовлетворить, было настолько много, что буквально за дни до распределения грантов президент увеличил их общую сумму с 4 до 7 милииардов рублей. Самый большой грант (50 миллионов рублей) получила театральная премия «Золотая маска». На втором месте - проект развития добровольного донорства Красного Креста.

Самый маленький грант (114936,42 рубля) получила Первичная профсоюзная организация студентов Ишимского государственного педагогического института. Судя по сумме, рассчитанной до 42 копеек, им это нужно просто для существования. Ну то есть не надо стесняться, что у вас небольшие запросы по сравнению с театральной премией «Золотая маска». Вы попробуйте - и обрящете. Внимание ко всем одинаковое. Разве что, кроме байкеров.

Кстати, у байкеров, рассказывают, подгорело. И они даже ходили жаловаться к начальству. Начальство отправило их… правильно, к экспертной комиссии. К тем самым 460 человекам со всех регионов, которые действительно понимают в вопросе. И знают, что театральная премия, скажем, нужна, как и развитие донорства. И первичная профсоюзная организация студентов тоже нужна.

А байкер не нужен.

В прозрачность эту верят, прямо скажем, не все.

Михаил Маглов:

"Как пояснил, Кириенко, при оценке проектов не делили на «иноагентов» и всех остальных. Оценивали сами проекты. «Ночные волки» впервые с 2012 года ничего не получили (информация «Коммерсанта» подтвердилась)."

Кириенко, а где сами то проекты? почему вы никогда их не публикуете, как и отчетность по ним?

Александр Морозов:

При этом нет сомнения, что залдостановцы просто пересели на деньги какого-нибудь Ростеха или Ковальчуков - или любого другого вельможного члена "военно-географического общества - и деньги эти ничем де-факто не отличаются от бюджетных. И фестиваль у них будет в Севастополе, и с лекциями Залдостанов будет выступать перед пионерами, и свои гектары в Крыму будут осваивать и все остальное