Дочь Дмитрия Пескова совсем недавно привлекла внимание соцсетей своим визитом в Грозный. И вот теперь, как в романе Александра Бека - новое назначение!
Сообщение о предстоящем визите дочери пресс-секретаря Путина в аннексированный Севастополь было опубликовано на сайте АВАНТИ - Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма в России, советником президента которой недавно была назначена Елизавета Пескова - еще 28 июля:
01 – 02 августа 2017г. Город-герой Севастополь по приглашению руководства Судоремонтного завода «Южный Севастополь» посетит руководство Ассоциации дпринимателей по развитию бизнес-патриотизма в России «АВАНТИ» (г.Москва) в составе:
— Янсукова Рахмана Шах-Магомедовича — Президента АВАНТИ,
— Мундт Александра Викторовича — вице-президента по развитию,
— Песковой Елизаветы Дмитриевны — советника Президента АВАНТИ по молодежному предпринимательству.
О проблемах завода "Южный Севастополь" сообщили местные СМИ:
на заводе возникли проблемы, связанные с тем, что руководство города разорвало договор аренды госсобственности – плавдока, причалов и кранов в связи с неуплатой аренды, которая составила 32 миллиона рублей. Предприятие уже проиграло два суда правительству города.
У злопыхателей в Сети немедленно возникли вопросы, как же поможет решить эти проблемы 19-летняя звезда Инстаграма.
Как же быстро они становятся спецами
Ну теперь все проблемы судоремонтного завода будут решены.
Феодализм, товарищи.
Крымчане, я надеюсь, очень довольны?
кто здесь сомневается в том, что дочь Пескова способна решить любые проблемы?!
Блогеры шутят (или не шутят?) о том, какие еще задачи могут быть поставлены перед Елизаветой Песковой.
Ну а чем она хуже сына Рогозина
И надо ж такому случиться, что фамилия вице-премьера действительно оказалась зарифмована в новостях с дочерью Пескова! Сообщает "Медуза":
Министерство природных ресурсов и экологии России сменило директора Сочинского национального парка, назначив на эту должность Дарью Филиппову. Она, по словам уволенного главы парка Николая Пеньковского, приходится племянницей вице-премьеру Дмитрию Рогозину.
В общем, остается один вопрос:
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