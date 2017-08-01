Дочь Дмитрия Пескова совсем недавно привлекла внимание соцсетей своим визитом в Грозный. И вот теперь, как в романе Александра Бека - новое назначение!

Сообщение о предстоящем визите дочери пресс-секретаря Путина в аннексированный Севастополь было опубликовано на сайте АВАНТИ - Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма в России, советником президента которой недавно была назначена Елизавета Пескова - еще 28 июля:

01 – 02 августа 2017г. Город-герой Севастополь по приглашению руководства Судоремонтного завода «Южный Севастополь» посетит руководство Ассоциации дпринимателей по развитию бизнес-патриотизма в России «АВАНТИ» (г.Москва) в составе:

— Янсукова Рахмана Шах-Магомедовича — Президента АВАНТИ,

— Мундт Александра Викторовича — вице-президента по развитию,

— Песковой Елизаветы Дмитриевны — советника Президента АВАНТИ по молодежному предпринимательству.

О проблемах завода "Южный Севастополь" сообщили местные СМИ:

на заводе возникли проблемы, связанные с тем, что руководство города разорвало договор аренды госсобственности – плавдока, причалов и кранов в связи с неуплатой аренды, которая составила 32 миллиона рублей. Предприятие уже проиграло два суда правительству города.



У злопыхателей в Сети немедленно возникли вопросы, как же поможет решить эти проблемы 19-летняя звезда Инстаграма.

Валентин Урусов

Как же быстро они становятся спецами

Эмма Гаврилова

Ну теперь все проблемы судоремонтного завода будут решены.

​Natalia Realta

Феодализм, товарищи.

Крымчане, я надеюсь, очень довольны?

Sergej Sumlenny

кто здесь сомневается в том, что дочь Пескова способна решить любые проблемы?!

Блогеры шутят (или не шутят?) о том, какие еще задачи могут быть поставлены перед Елизаветой Песковой.

Alexander Polejaev

Ну а чем она хуже сына Рогозина

И надо ж такому случиться, что фамилия вице-премьера действительно оказалась зарифмована в новостях с дочерью Пескова! Сообщает "Медуза":

Министерство природных ресурсов и экологии России сменило директора Сочинского национального парка, назначив на эту должность Дарью Филиппову. Она, по словам уволенного главы парка Николая Пеньковского, приходится племянницей вице-премьеру Дмитрию Рогозину.

​В общем, остается один вопрос: