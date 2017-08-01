Хакеры из Cobalt атаковали 250 компаний по всему миру

Хакерская группировка Cobalt, получившая широкую известность после атаки на банкоматы в Тайване и Таиланде летом 2016 года, в первой половине 2017 года атаковала 250 компаний в 12 странах миру, включая Россию и страны СНГ. Об этом сообщает РБК. По информации издания, злоумышленники из Cobalt разослали от имени платежных систем Visa и MasterCard письма с зараженными файлами более чем трем тысячам адресатов.

Четверть всех атак группировки приходится на государственные организации, промышленные и телекоммуникационные компании, медицинские предприятия. По мнению экспертов, хакеры из Cobalt могут иметь российские корни. В "Лаборатории Касперского" считают, что ущерб от действий группировки может превышать один миллиард долларов.

В конце июля президент России Владимир Путин подписал указ о защите критической информационной инфраструктуры от действий хакеров. Согласно указу, создание и распространение вредоносных программ может повлечь за собой ответственность в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

