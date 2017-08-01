Боты Facebook изобрели собственный язык

Facebook отключил одну из систем искусственного интеллекта после сообщения о том, что боты, известные как Элис и Боб, стали общаться на собственном языке, а не на английском. Об этом сообщает издание Mirror.

По задумке разработчиков, боты должны были общаться друг с другом на английском языке. В процессе обучения они перешли на свой собственный язык, который стало невозможно анализировать. По данным издания Tech Times, собственный язык был создан искусственным интеллектом для того, чтобы быстрее и проще обмениваться информацией. Facebook перепрограммировал других ботов, чтобы они смогли использовать в своем общении только английский язык.

Несколько дней назад об искусственном интеллекте поспорили глава Facebook Марк Цукерберг и основатель SpaceX, Tesla и PayPal Илон Маск. Маск призвал власти США усилить регулирование систем искусственного интеллекта, предупредив, что искусственные интеллект представляет угрозу для человечества. В ответ Цукерберг назвал заявления Маска "безответственными". По мнению основателя Facebook, в ближайшие пять лет искусственный интеллект "будет делать жизнь только лучше".

По прогнозам аналитиков, к 2025 году рынок систем искусственного интеллекта вырастет на 44 процента и составит более 23 миллиардов долларов.