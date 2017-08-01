В Новосибирске мужчина с топором напал на памятник Николаю II

Около четырех утра 1 августа патруль вневедомственной охраны, проезжавший мимо собора Александра Невского, заметил человека, рубящего топором памятник Николаю II. Мужчина 1985 года рождения попытался скрыться, но был задержан. Мотивы поступка до сих пор выясняются. В органах сообщили, что к памятнику мужчина пришел с лестницей.

В настоящее время памятник полностью закрыт плотной материей, однако на фотографиях видно, что наследника престола лишили нижней части головы. Несколько часов голова цесаревича была закрыта мешком. Художник Артем Лоскутов, ранее установивший рядом с памятником бронзовую хинкалину, позднее демонтированную, в своем телеграм-канале прокомментировал: «С другой стороны, с этим магриттовым мешком скульптура ожила. Я бы так и оставил».

Бронзовый памятник Николаю II и цесаревичу Алексею Романову был установлен в Новосибирске по инициативе РПЦ на площади у южных ворот перед Александро-Невским собором. В городскую администрацию с этой инициативой никто не обращался, и скульптура Олега Песоцкого (члена Союза художников России и выпускника НГПУ по направлению «рисунок и скульптура») была поставлена на пожертвования жителей, собираемые специально созданным оргкомитетом. Открытие состоялось 16 июля под гимн Российской Империи. Сразу после открытия и освящения памятника был проведен молодежный крестный ход, «посвященный памяти святых благоверных князей Петра и Февронии и Дню семьи, любви и верности».