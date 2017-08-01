Пенс обещал защиту Грузии наравне со странами НАТО

США готовы защищать Грузию наравне с другими государствами – партнёрами США, в том числе Эстонией и Черногорией, об этом на пресс-конференции Тбилиси заявил вице-президент США Майкл Пенс. Так вице-президент ответил на вопрос журналиста, как Вашингтон будет реагировать на масштабные учения российской армии "Запад-2017" на полигонах России и Белоруссии.

"Президент Трамп направил меня в Грузию, Эстонию и Черногорию с целью донести до сведения руководства этих государств: США верны своим обязательствам согласно пятому пункту НАТО о том, что нападение на одного из членов НАТО – это нападение на всех", - подчеркнул Пенс.

Пенс прибыл в Грузию с двухдневным визитом в понедельник вечером. Высказавшись в поддержку териториальной целостности и суверенитета Грузии, вице-президент обещал грузинскому руководству помощь в развитии демократических институтов. Грузинская оппозиция, во время встречи с вице-президентом, пожаловалась на авторитарные устремления правящей партии "Грузинская мечта" и так называемое "неформальное правление" основателя этой партии, миллиардера Бидзины Иванишвили.

Пенс также побеседовал с американскими и грузинскими участниками масштабных военных учений"Достойный партнёр – 2017". Они начались в понедельник на бывшей российской военной базе Вазиани – пригороде Тбилиси.