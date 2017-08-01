В Мособлсуде на слушаниях по делу "банды ГТА" произошла стрельба

В Московском областном суде во время слушаний по делу так называемой "банды ГТА" произошла стрельба. По данным Следственного комитета, пятеро подсудимых в лифте напали на двух конвойных. Трое нападавших были убиты, двое с тяжелым ранениями доставлены в больницу. Огнестрельное ранение также получил сотрудник Росгвардии.

По делу "банды ГТА" проходят девять человек. Их обвиняют в серии убийств в 2012–2014 годах на трассе М-4 "Дон". Всего жертвами преступников, по версии следствия, стали 17 человек, еще двое были ранены.