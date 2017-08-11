"Я воспитан природой суровой..."

Передача Екатерины Лушниковой о вятских корнях поэта Николая Заболоцкого:
– Н.А.Заболоцкий родился в 1903 году в Казани. В 1910 году его семья переезжает в село Сернур Вятской губернии, где отец поэта агроном Алексей Агафонович работает на Епифаньевской ферме и проводит многочисленные агрономический эксперименты, удивляя местных крестьян высокими урожаями. Большинство местных жителей – марийцы или как они сами себя называют – народ мари. Маленький Николай Заболоцкий попадает в удивительный мир древней марийской религии. Он учится в школе вместе с марийцами, начинает понимать певучий марийский язык. Сернур окружен священными марийскими рощами, где народ мари поклоняется Светлому Богу Кугу-Юмо, «святым деревьям» и духам Природы. Вместе с отцом Николай посещает священные рощи, участвует в молениях и даже по данным этнографа Руслана Бушкова принимает жертвенную кровь. Марийцы приносят в жертву Кугу-Юмо и другим богам домашних животных.В целом для марийской религии характерен пантеизм, то есть вера в «растворенность» Божественного во всей природе, даже в маленькой травинке. «В каждом цветке может жить душа!» – говорят марийские жрецы-карты. Это убеждение Николай Заболоцкий пронес через всю жизнь».
Ремесло дубляжа.
Передача с участием мастеров дубляжа.
«Мои любимые пластинки» с участием поэтов Сергея Тимофеева, Ильи Кукулина и Тимура Кибирова.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.