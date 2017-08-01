Китай открыл первую военную базу за рубежом. Она располагается на северо-востоке Африки, в государстве Джибути.

Пекин объявил о развертывании военной базы в феврале 2016 года. Минобороны Китая тогда заявило, что база будет использоваться для комплектования китайских военных кораблей, которые задействованы в работе антипиратских и гуманитарных миссии у берегов Йемена и Сомали.

Помимо китайской военной базы в Джибути находятся военные объекты США, Японии и Франции. Агентство Reuter отмечает, что в дипломатических кругах обсуждали планы Китая по дальнейшему строительству подобных баз в других регионах, например, в Пакистане. Пекин подобные утверждения категорически отвергает.