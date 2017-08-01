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Новости

Координатор штаба Навального в Калининграде рассказал об угрозах

Алексей Навальный

В ночь на вторник неизвестные разбили окно в квартире координатора предвыборного штаба Навального в Калининграде Егора Чернюка, сообщает телеканал "Дождь".

По словам Чернюка, окно было разбито булыжником. По фанту заявления активиста в полицию проводится проверка. Чернюк также рассказал об угрозах в свой адрес. Кроме того, неизвестные пробили булыжником и обстреляли из пейнтбольных ружей окна в квартире его отца.

Ранее неизвестные исписали здание штаба Навального в Калининграде нецензурными выражениями.

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