Координатор штаба Навального в Калининграде рассказал об угрозах

В ночь на вторник неизвестные разбили окно в квартире координатора предвыборного штаба Навального в Калининграде Егора Чернюка, сообщает телеканал "Дождь".
По словам Чернюка, окно было разбито булыжником. По фанту заявления активиста в полицию проводится проверка. Чернюк также рассказал об угрозах в свой адрес. Кроме того, неизвестные пробили булыжником и обстреляли из пейнтбольных ружей окна в квартире его отца.
Ранее неизвестные исписали здание штаба Навального в Калининграде нецензурными выражениями.
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