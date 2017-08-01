В Екатеринбурге прошло стояние против "Матильды" 

В Екатеринбурге православные активисты организации "Сорок Сороков" провели так называемое "Стояние за веру! За народ и Царя!" против фильма Алексея Учителя "Матильда", несмотря на отсутствие согласования властей. Как сообщает интернет-издание Znak.com, среди 13 участвовавших в акции активистов были дети. Стояние прошло в форме одиночных пикетов у Храма-на-Крови.

Аналогичные акции прошли в Москве, Орле и Петропавловске-Камчатском. Стояние планировалось провести в городах России, Белоруссии, Сербии, Австрии, Болгарии и Казахстана. Депутат Госдумы Наталья Поклонская пригласила режиссера Алексея Учителя принять участие в акции в Москве. В РПЦ сообщили, что православная общественность имеет право на выражение своего мнения согласно законодательству России.

В картине Алексея Учителя, которая должна выйти в прокат в октябре, рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Депутат Госдумы Наталья Поклонская в течение нескольких месяцев ведет борьбу за запрет фильма. Она пытается доказать, что он оскорбляет чувства верующих.

