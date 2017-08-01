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Суд в Москве арестовал имущество экс-депутата Вороненкова

Мария Максакова и Денис Вороненков

Басманный суд Москвы во вторник арестовал имущество убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Как сообщил адвокат Андрей Гривцов агентству ТАСС, речь идет о гаражном боксе, машиноместе и драгоценностях, изъятых из сейфовой ячейки супруги Вороненкова Марии Максаковой. Гривцов сообщил, что обжалует решение суда, так как не присутствовал на заседании.

В России в отношении Вороненкова возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, экс-депутат участвовал в афере с рейдерским захватом здания на улице Международной в Москве.

Бывший депутат Госдумы от КПРФ Вороненков в конце прошлого года переехал из Москвы в Киев вместе с женой, получив украинское гражданство, и дал показания по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта. Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство "актом государственного терроризма со стороны России". Москва заявила о "провокации" украинских спецслужб.

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