Пенс осудил "агрессию" и "оккупацию" грузинской территории Россией

Вице-президент США Майк Пенс подтвердил поддержку Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности Грузии во время визита в Тбилиси и осудил "агрессию" и "оккупацию" грузинской территории со стороны России.

"Америка стоит с Грузией", - сказал Пенс 1 августа на совместной пресс-конференции с премьер-министром Георгием Квирикашвили. "Сегодня Россия по-прежнему занимает пятую часть территории Грузии", - сказал Пенс. По его словам, Соединенные Штаты Америки решительно осуждают оккупацию России грузинской земли.

Кремль признал сепаратистские регионы Грузии Абхазии и Южной Осетии независимыми странами после того, как в 2008 году провел пятидневную войну против Тбилиси. Россия размещает большое количество войск в двух сепаратистскихрегионах. Пенс заявил, что вскоре Трамп подпишет законодательство, которое наложит дополнительные экономические санкции на Россию.