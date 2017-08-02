Играй в ГТА до конца

Видимо, самое громкое событие криминальной хроники последних лет - когда пятерых участников знаменитой "банды ГТА" привезли в суд, они напали на конвоиров и отобрали у них оружие. Завязалась перестрелка, в которой двое полицейских и двое бандитов были ранены, а ещё трое подсудимых - убиты.

Сергей Абашин:

Неожиданное завершение очень громкой истории про "банду ГТА". в которую входили выходцы из Средней Азии. Её называли иногда исламистской группировкой, но судили как уголовников. Во время суда одному из обвиняемых удалось выхватить оружие у конвоира (!), началась стрельба и все подсудимые из "банды" были убиты (!!). Вот так! Просто кино какое-то...

Николай Митрохин:

После сегодняшней стрельбы в Москве нам продолжат рассказывать про "лихие девяностые"?

Кирилл Гончаров:

- Бандиты спокойно открывают стрельбу в суде.

- В перестрелке у гостиницы «Украина» в Москве погиб человек.

- Задержанного за взятку прокурора в Москве поместили под домашний арест.

Новости за сегодня в стабильной при Путине стране.

А в пучину хаоса и бандитизма ввергаешь Россию все равно ты и твой друг либерал.

Сергей Талк:

Пенсионер Путин находится в состоянии, когда путает даже буквы. Сегодня бойцы банды под названием GTA совершили нападение со стрельбой в здании Мособлсуда. Но Путин сегодня запретил не GTA, а VPN. Как говорится в одной телевизионной передаче, не угадал ни одной буквы! Вот что значит старческий маразм!

Вскоре стали выясняться подробности, и оказалось, что конвой нарушил едва ли не все мыслимые правила безопасности: подсудимых сопровождали два человека вместо положенных десяти, их повезли в лифте (а это запрещено), у конвоиров были с собой ключи от наручников (должны быть у начальника конвоя) и огнестрельное оружие (не должно использоваться в закрытых помещениях).

В сети, разумеется, вспоминают, как полиция обычно обращается с оппозиционерами и задержанными на митингах.

Наталия Геворкян:

Дивная история. Двое конвоиров и пятеро бандитов в одном лифте. Олигархов охраняли серьезнее, чем убийц.

Дмитрий Колезев:

Помню, на суде по делу Ура.Ру, когда на скамье подсудимых была женщина-журналист, даже не находящаяся под стражей, в зале дежурило по четыре-пять здоровенных лбов в камуфляже и с оружием.

Михаил Пожарский:

Потрясающая история сегодня случилась с т.н. "бандой ГТА", то ли пятеро, то ли четверо представителей которой устроили побоище в Московском областном суде. Отняли оружие у конвоя и в итоге были убиты. Вот в России есть полчища росгвардии, толпы чекистов, табуны омона и стада обыкновенных ментов. Куча взрослых мужиков, весь смысл существования которых сводится к тому, чтоб бить и грабить своих сограждан. Они всегда готовы разогнать мирную демонстрацию, вломиться толпой к подозреваемому по 282, ворваться на концерт и положить лицом вниз всех присутствующих. Но при этом оказывается, что тех людей, которых реально надо охранять - настоящих убийц и бандитов - почему-то охраняют 45-летний чувак и 40-летняя баба. Действительно, и как это пятерым профессиональным разбойникам пришла в голову идея напасть, при такой-то охране? Хорошая иллюстрация к тому, для чего реально нужен и на кого направлен силовой ресурс государства российского. Бандиты из "банды ГТА" ведь не покушались на "конституционный строй", не "разжигали рознь", не выходили на "несанкционированные митинги", не занимались всем прочим "экстремизмом". Так чего их охранять-то?

Дарья Митина:

Вы представляете себе, скoлькo в суде над группoй серийных убийц OМOНoцев, рoсгвардейцев, приставoв и прoчих, как выясняется, прoфнепригoдных дармoедoв? Спрoсите у Даниила Константинова или у Сергея Удальцова - вo время судoв над ними в зале дoбрый десятoк вooружённых амбалoв и пара сoбак-oвчарoк. А тут прoстo, не oсoбo замoрачиваясь, завалили трёх главных oбвиняемых, и всё, привет - делo мoжнo закрывать. Уже ничегo не расскажут.

Крайне странная истoрия.

Даниил Константинов:

Меня, к примеру, или тех же "болотников" периодически конвоировал спецназ конвойного полка - несколько здоровенных амбалов в масках и с оружием. Получается, что "политические" представляют для государства гораздо большую опасность, чем настоящие отморозки.

Олег Козырев:

Прочитал новость про сопровождение банды GTA. А когда мы с Ляскиным и Чириковой ездили передать Тане Павловой передачку нас сопровождало 30 правоохранителей

Кирилл Шулика:

История с нападением на конвоиров в Мособлсуде явно нечистая. Там надо разбираться и как можно более тщательно.

Начнем с того, что я немного был на судах, но был. Того же Урлашова возили в суд в наручниках за спиной и с целой ротой конвоя. Я не помню, сколько человек, но куда больше пяти. Это на одного довольно щуплого мэра города. На пятерых убийц дали трех конвоиров, в том числе одну женщину.

Кроме того, я не понимаю, как они избавились от наручников.

Ну и, наконец, для меня открытие, что банду убийц возят в лифте, я всегда полагал, что их должны вести по лестнице, причем, освобожденной от других людей. С Урлашовым ровно так и было.

Эдуард Лимонов:

Меня судили в 2002- 2003 годах в областном суде Саратова. Целых десять месяцев судили.

С тёмного утра на сборку, шмонают,раздевают до гола и не раз, в суд привезут и там до гола...

Приседай им...



Так у нас там пытался сбежать один сильный парень, осуждённый на пожизненное.Дело было зимой он как-то умудрился когда вели, рвануть от конвоиров и выбежал на улицу, но в заледенелый тупиковый двор где стройка попал, поскользнулся,бедняга и взяли его.



Как его потом били внизу в помещении где мы все были в боксах заперты!

Такие удары в человечье мясо! Он только ахал при ударах, но не кричал.



Потом нас на суды водили согнув в три погибели, сзади дубинку под наручники, очень больно, как особиков водили. Особики - это те, кто на особом режиме, у них такие белые полосы на штанинах широкие полосы внизу ещё были.

Недели через две всё устаканилось и стали водить по-прежнему.



Чего хочу сказать ? Да вот только это и хотел.



Ну пожалуй ещё выскажу моё мнение что смерти они искали, набросившись на конвой.

Алексей Широпаев:

Бандиты смогли разоружить конвоиров в Мособлсуде и устроить там перестрелку. По-моему, случай вопиющий и показательный. Вот оно, реальное качество российской "правоохранительной" системы: она "эффективна" только против мирной молодёжи на Пушкинской площади, но не в обеспечении безопасности граждан. Сталкиваясь с опасными и дерзкими головорезами, эта система сразу даёт сбои, пасует.

Егор Холмогоров:

В Московском областном суду

Своими видел я глазами

Душили девушку одну, о Боже мой.

Дитя она была годами.

[Извините за цинизм]

Кто-то может объяснить каким образом обвиняемые по делу ГТА, замочившие больше дюжины человек, оказались в лифте с... женщиной конвоиром?

Это какие-то гримасы политкорректности и феминизма?

Или ее специально туда назначили, чтобы легче было справиться?

Александр Кобринский:

Перестрелка в Мособлсуде с убитыми и ранеными в очередной раз показала системную проблему - кошмарную некомпетентность конвойных полков.

Я общался со специалистами - и все они в один голос говорят: при точном следовании инструкциям нападение подсудимых на конвоиров невозможно. Следовательно, причина того, что сегодня произошло, - в халатности конвоиров, которые поставили таким образом под угрозы не только свои жизни, но и жизни гражданских людей в суде и жизни сотрудников Росгвардии, прибывших в Мособлсуд.

Вот в том, что касается издевательств и избиений подсудимых - это пожалуйста! С этим они справляются. Куча жалоб на конвойных. А вот когда пришлось конвоировать матерых убийц, на счету которых десятки трупов и которым, по сути, уже все равно - больше пожизненного не дадут, - тут не справились.

Олег Лурье:

С какой целью кровавых бандитов, убивших семнадцать человек, перевозили в лифте сразу по пять человек, когда положено транспортировать по двое? И еще, пожалуй, один из самых главных вопросов: каким образом заключенные смогли в лифте освободиться от наручников, ведь ключ от наручников должен был находится не у сопровождающих их конвоиров, а у начальника конвоя. Наручники обычно снимают с заключенных уже внутри автозака. Кстати, даже имея отмычку для наручников, открыть их незаметно в лифте в присутствии охраны невозможно, да и обыск должен был быть перед транспортировкой.



Слишком много вопросов, на которые пока нет ответа. И, честно говоря, анализируя произошедшее странное событие, можно предположить даже возможность сговора между членами «банды ГТА» или их подельниками, находящимися на свободе, с кем-то из конвойной службы с целью имитации захвата заложников и дальнейшего побега преступников. Вспомните историю с «киллером номер один» Александром Солоником, успешно сбежавшем из «Матросской тишины» с помощью сотрудника СИЗО.

Максим Кононенко:

И вот после того, как мы убедились в отмороженности бандитов, которые решаются напасть на конвой в лифте переполненного вооруженными бойцами здания, нам все таки придется вернуться к вопросам. И главный из этих вопросов такой: как так получилось, что пятерых опасных бандитов сопровождали всего двое конвоиров, причем один из них - женщина? Кто виноват?

Ответ на этот вопрос очень простой, хоть и несколько неожиданный. Мы. Мы с вами виноваты в том, что так получилось. И сейчас я попробую пояснить свою мысль.

На протяжении 5 лет банда исламистов убивала людей под Москвой. Убивала просто так, для тренировки и испытания завербованных для отправки на Ближний Восток боевиков. И каково же было наше с вами общественное внимание к судебному процессу над этими людьми, когда они таки были задержаны? Нулевое. Судебный процесс длится уже больше года. Адвокаты по назначению, постоянные переносы заседаний из-за формальных мелких причин, один эпизод рассматривается не менее месяца. А всего в деле 14 эпизодов. Этот процесс просто превратился в рутину. Он стал скучен даже для его участников, на нем решительно ничего не происходило. Поэтому, естественно, ослабла и бдительность.

Но ведь суд - это институт гражданского общества. Это ведь в наших с вами интересах, чтобы такие вот «банды GTA» больше не повторялись. Мы с вам должны быть уверены, что эти люди изолированы от общества и что их пример будет неповаден другим. И именно поэтому наше с вами внимание к процессу над бандитами, которые пять лет просто так убивали таких же, как мы, случайных водителей на ночных подмосковных дорогах, должно было быть постоянным.

И если бы наше внимание было таким, то пятерых подсудимых вряд ли бы сопровождали всего два человека. Нет, их бы спецназ конвоировал. С собаками. И ничего такого в Мосгорсуде бы не произошло.

Московский областной суд, конечно, сделает выводы из этой истории. Но важно, чтобы и мы с вами тоже сделали выводы. Каждый для себя.

Потому что он нас с вами зависит больше, чем мы себе представляем.

Никита Сологуб:

По случайности или нет, но дело «банды ГТА» было направлено в Мособлсуд практически ровно год назад. Вместе с коллегой из «Каспаров.Ру» мы честно пытались освещать процесс (другим журналистам оказалось достаточно лишь первого заседания), но к январю на это дело не хватило и нас. Встаешь в 8 утра, чтобы к 10:30 или 11 попасть в Мособл, ждешь адвокатов полтора-два часа (все они работают по назначению, поэтому выполняют свои обязанности, мягко говоря, спустя рукава), потом заседание переносится по причине неявки свидетеля, адвоката или болезни подсудимого.<...>



И вот сейчас в суде происходит такое — то ли кто-то из подсудимых выхватил оружие у пристава, то ли кто-то пришел в суд со своим оружием и начал стрелять. Сообщают, что погибли четверо подсудимых.



Я верю в первую версию — досмотр при входе в Мосгорсуд довольно жесткий, несколько рамок, лента металлоискателя, четверо-пятеро приставов, контролирующих посетителей. Если говорить о первой версии, то сразу вспоминается фраза одного телевизионщика, посетившего первое заседание: «Я думал, они как настоящие киллеры выглядят. В такую даль смотались — и зря!»



Действительно, никто из подсудимых не похож на убийц, некоторые, если уместно так выразиться, наоборот, выглядят уж слишком добродушно для таких обвинений. Единственный фигурант этого дела, в чьей причастности к убийствам у меня сомнений нет — это предполагаемый главарь банды Ибайдулло Субханов. Но его убили при задержании.

Вряд ли стоит удивляться, что многих перестрелка в суде натолкнула на конспирологические мысли.

Олег Пшеничный:

Если от них просто хотели избавиться, то почему выбрали такое место? При этом боец нацгвардии ранен не злодеями, а рикошетом?

Олег Кашин помещает случившееся в загадочный контекст всего дела "банды ГТА" - его текст можно прочесть в Republic, но полная версия доступна только подписчикам:

Мотивы, заставлявшие банду убивать автомобилистов на трассе, до сих пор остаются неизвестными. На старте расследования были анонимные утечки, что убийства были формой инициации для членов банды, принадлежавших к радикальным исламистским группам, – об Усманове, убитом при задержании осенью 2014 года, писали, что он воевал в Сирии на стороне запрещенного в России «Исламского государства», однако Следственный комитет, от имени которого в то время еще выступал Владимир Маркин, практически с самого начала настаивал на корыстном мотиве преступлений, что также звучало крайне неубедительно – никаких серьезных трофеев у бандитов от нападений не осталось, в деле фигурируют дешевые мобильные телефоны, солнцезащитные очки и прочая чепуха. «Росбалт», традиционно имеющий репутацию издания с хорошими связями в силовых структурах, пишет, что исламистскую составляющую из дела убрали, чтобы не провоцировать межнациональных конфликтов, – если это так, то речь идет фактически о фальсификации дела, одним из результатов которой и стала перестрелка в суде, потому что если бы «банду ГТА» обвиняли в терроризме, ее охраняли бы более серьезно и никаких инцидентов, скорее всего, просто не было бы.

На таком фоне драматические события в суде, закончившиеся смертью троих подсудимых, производят впечатление бессудной казни. Трое убитых – недвусмысленный урок для остальных подсудимых, которые и подпишут все, что им дадут, и сознаются во всем, что им скажут, и промолчат о том, о чем должны молчать. О чем молчать? О реальных мотивах, о возможных покровителях, о том же Староверове, который, несмотря на все напрашивающиеся вопросы к нему, остался в деле второстепенным свидетелем. Или даже о собственной невиновности.<...>

В деле «банды ГТА» силовики вообще никак не пытались доказать обществу свою правоту, и, каким бы ни был приговор, это дело уже сейчас можно считать нераскрытым и загадочным навсегда – реальные мотивации российских силовиков в любых их действиях в большинстве случаев не менее мутны, чем мотивации «банды ГТА». Именно поэтому нет никаких оснований ждать ответов на те вопросы, которые остались после убийств на федеральной трассе «Дон» и в здании Московского областного суда.



