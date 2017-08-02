В Казани волонтер штаба Навального арестован на 15 суток

Суд в Казани арестовал на 15 суток волонтера предвыборного штаба Алексея Навального Андрея Бояршинова, признав его виновным в повторном нарушении участником правил проведения митинга. Об этом сообщает "Idel.Реалии" – проект Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

8 июля активист участвовал в акции "Большой субботник", в ходе которой сторонники Навального раздавали агитационные листовки. Сотрудники полиции задержали Бояршинова и волонтера Анатолия Малова, обвинив их в незаконной агитации. 12 июля суд назначил Малову 30 часов обязательных работ.

На Бояршинова был составлен протокол о повторном нарушении правил проведения митинга, так как он якобы участвовал в акциях 26 марта и 14 мая. Активист свою вину не признал.

